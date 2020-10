La fusione ‘ufficiale’ tra Crash Bandicoot e Spyro è folle: la vedremo mai in un gioco?

Da poche settimane, Crash Bandicoot 4: It’s About Time – il quarto capitolo ufficiale della saga platform dedicata al peramele arancione – è disponibile su PS4 e Xbox One (nonostante da qualche giorno si vociferi anche di una versione per console di nuova generazione).

Crash, sin dal suo debutto sulla prima e indimenticata PlayStation a 32-bit, ha sempre convinto per il suo look unico e scanzonato, una sorta di via di ideale via di mezzo tra Sonic e Super Mario (con le dovute modifiche ovviamente).

Ora, però, il freelance illustrator e character designer ufficiale di Crash 4 e Spyro: Reignited Trilogy, Nicholas Kole, ha pubblicato sui suoi profili social ufficiali un’immagine realmente sorprendente, che immagina una ideale “fusione” tra il peramele e il draghetto protagonista della recente trilogia remastered.

Ecco a voi Sprash Dragdicoot.

Ribattezzato Sprash Dragdicoot, il personaggio risulta essere stranamente in linea con lo stile accattivante di Kole, tanto che nei commenti ai suoi post su Twitter e Instagram sono davvero tante le richieste circa la possibilità di vedere un giorno il personaggio in azione.

Nonostante sia il marchio di Crash che quello di Spyro siano in mano ad Activision, è estremamente improbabile (per non dire impossibile) assistere a una fusione tra i due personaggi. Sarebbe infatti molto più realistico vedere un giorno le due mascotte cooperare in un gioco ex novo (visto anche che i personaggi hanno già avuto modo di confrontarsi in Crash Team Racing Nitro-Fueled).

Un'immagine di Crash 4.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è acquistabile dal 2 ottobre 2020 su console PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non è prevista un’edizione per Nintendo Switch e PC.