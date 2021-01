La fisica di Cyberpunk 2077 a confronto… con un titolo mobile

La class action contro CD Projekt per Cyberpunk 2077 non rallenterà sicuramente lo sviluppo delle due, grandi patch previste per il mese di gennaio e febbraio di quest’anno, le quali porteranno varie migliorie a un gioco uscito in condizioni davvero inaccettabili (perlomeno su console old-gen).

Ora, dopo averci proposto la video comparativa tra il titolo e GTA 5, oltre a quella con Red Dead Redemption 2 (relativamente al motore fisico), il canale Bear Gaming Asia ha deciso di pubblicare un nuovo confronto tra il gioco CD Projekt e un altro titolo free roaming.

Stiamo parlando di Gangstar Vegas, un titolo di azione e avventura open world sviluppato da Gameloft Montreal e pubblicato da Gameloft, disponibile per Android e iOS dal 2013. Il gioco è il predecessore di Gangstar Rio: City of Saints e sequel diretto di Gangstar: New Orleans (entrambi inediti su console e PC).

Poco sotto, il video che mette a confronto la fisica di Cyberpunk 2077 con questo particolare titolo mobile. A voi le conclusioni.

Ma non solo: come vi abbiamo reso noto stamane sempre e solo sulle pagine di SpazioGames, il modder Jelle Bakker ha fatto progressi con la mod della terza persona per il gioco CD Projekt, rendendola disponibile proprio ora in una versione giocabile decisamente sorprendente.

Cyberpunk 2077, lo ricordiamo per chi ancora non lo sapesse, è disponibile su PC, Google Stadia, PS4 e Xbox One. Il titolo riceverà prossimamente anche una versione nativa per PS5 e Xbox Series X, attesa nel corso del 2021, la quale dovrebbe essere gratuita per tutti i giocatori che già sono in possesso della versione old-gen. Al momento in cui scriviamo il gioco non è disponibile all’acquisto negli store PlayStation e Xbox.