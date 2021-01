La fede nuziale da 1000 dollari di The Elder Scrolls è una follia (romantica)

The Elder Scrolls VI è uno dei titoli fantasy più attesi in assoluto, specie dopo la notizia che ha visto Microsoft confermare l’acquisizione di Bethesda e ZeniMax per la cifra di ben 7.5 miliardi di dollari.

A quanto pare, nell’attesa dell’uscita del gioco nei negozi il publisher ha ben pensato di offrire ai fan un oggetto realmente speciale, per un periodo di tempo limitato.

All’interno del suo store online, Bethesda ha infatti da poco messo in vendita un vero anello nuziale d’oro ispirato alla saga di The Elder Scrolls, offerto al prezzo (non propriamente basso) di ben 1000 dollari.

Parliamo dell’anello Ritual of Mara, realizzato in oro giallo 10K. Ma non solo: un’incisione presente all’interno della fascia recita:

Con questo anello e la benedizione di Mara.

Per chi non lo sapesse, Mara è nota ai fan di TES per essere uno dei nove divini nonché dea dell’amore, del matrimonio oltre che della compassione.

Attenzione, però: se per caso ci state facendo un pensierino, sappiate che l’anello sarà disponibile solo fino al prossimo 14 febbraio, ossia la giornata di San Valentino. Dopo quella data, l’oggetto non verrà più venduto all’interno dello store Bethesda.

Al momento in cui scriviamo, The Elder Scrolls VI non dispone ancora di una data di uscita ufficiale, né le piattaforme di riferimento. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition è invece la riedizione del titolo omonimo, da diverso tempo disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Rimanete ovviamente sulle pagine di SpazioGames per tutte le novità circa il prossimo capitolo della saga fantasy per eccellenza di Bethesda e ZeniMax.