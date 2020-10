La cover art di Demon’s Souls Remake (e i dettagli che vi sono sfuggiti)

Demon’s Souls è sicuramente uno dei titoli di lancio più attesi tra quelli previsti all’uscita della nuova console next-gen targata Sony.

Il gioco sviluppato da FromSoftware – nato come rifacimento dell’originale soulslike uscito nell’ormai lontanissimo 2010 in Europa su console PS3 – offrirà infatti un comparto grafico totalmente riveduto e corretto, incluse altre varie novità strutturali soprattutto per quanto riguarda il sistema di gioco.

Ora, l’utente Twitter Lance McDonald (@manfightdragon) ha messo mano alla key art principale del gioco, ossia quella che campeggia sulla cover del gioco in edizione fisica.

Le immagini ad altissima risoluzione che trovate poco sotto mostrano infatti una mole incredibile di dettagli che potrebbero essere sfuggiti una prima, veloce occhiata (cliccate sulle foto per vedere in HD). Come prima cosa l’eroe, accerchiato dai sui avversari:

In alto, i dettagli del cielo plumbeo, del castello in fiamme e del drago cremisi che campeggia minaccioso, sovrastando lo scenario principale della copertina del gioco.

Più in generale, l’immagine mette in risalto quindi una vera e propria sequenza di gioco trasformata in key art, ben lontana dalla key art statica e maggiormente stilizzata dell’originale Demon’s Souls (che trovate poco più in basso, per l’ovvio confronto del caso).

La cover PS3 PAL di Demon's Souls.

Demon’s Souls vedrà la luce al lancio di PlayStation 5, ossia a partire dal prossimo 19 novembre 2020 in Europa (Italia inclusa).