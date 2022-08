La coppia più amata di Final Fantasy? Difficile scegliere

Quella di Final Fantasy è una serie che non ha certo bisogno di presentazioni, visto che ancora oggi gode davvero di ottima salute, essendo amata da una moltitudine di giocatori in tutto il mondo.

Complice anche il successo di titoli come Final Fantasy VII Remake Intergrade (che trovate su Amazon a ottimo prezzo) la serie continua ad appassionare.

Final Fantasy è infatti diventato un marchio unico e davvero difficile da dimenticare, anche e soprattutto per i collezionisti incalliti, oltre che per i fan sfegati.

Proprio questi, dopo aver discusso del FF con la colonna sonora migliore, si sono dati appuntamento per scegliere la coppia più amata di sempre.

Come riportato su Reddit, gli appassionati del franchise hanno iniziato a dibattere su quale sia la miglior coppia mai vista in un capitolo della saga.

Si va ovviamente da Cloud e Tifa, passando per Squall e Rinoa, Yuna e Tidus e Gidan e Garnet, sebbene i fan si siano lasciati andare con alcuni accoppiamenti davvero originali.

Alcuni citano Sephiroth e Jenova, mentre altri – in maniera decisamente – sono semplicemente innamorati di Lulu, senza alcun partner dalla sua.

Altri citano il mitico duo composto da Wedge e Biggs, sebbene si tratti ovviamente di una trollata atta a sottolineare come sia in realtà molto difficile – per non dire impossibile – trovare la coppia perfetta.

Ricordiamo che alcune settimane fa gli appassionati si erano ritrovati anche per decretare il migliore tra Zack e Cloud, dall’universo di Final Fantasy VII.

Ma non solo: alcuni mesi fa i fan avevano anche tentato di scegliere il capitolo di FF migliore di tutti i tempi, tanto che in questo caso non ci sono stati troppi dubbi al riguardo.

Infine, Final Fantasy VII è uno dei fari nel mondo dei JRPG, ma c’è una curiosa testimonianza di chi lo sta vivendo oggi per la prima volta.