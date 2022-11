La console per streaming di Xbox è stata accantonata, ma c’è un motivo

Qualche tempo fa si è parlato nuovamente di Keystone, la misteriosa Xbox dedicata allo streaming che circola nei meandri di Microsoft.

Mentre Xbox Series X continua insieme alla sua sorella minore a dire la sul mercato console, il futuro è nello streaming.

È da tanto tempo che si parla di una console, o un hardware di qualche tipo, dedicato esclusivamente allo streaming dell’ecosistema di giochi Xbox.

Qualche mese fa si pensava che Xbox potesse mostrare la fantomatica Keystone per lo streaming addirittura entro l’anno, ma non andrà esattamente così.

VG247 riporta una nuova dichiarazione di Phil Spencer riguardo Keystone, in cui il boss di Xbox spiega cosa succederà al progetto.

Keystone è infatti troppo costosa al momento, e per questo l’idea di una console in streaming è stata accantonata, o messa in pausa almeno.

Lo ha spiegato Phil Spencer ai microfoni di The Verge, rivelando che il team ha deciso invece di concentrare i propri sforzi sulla fornitura dell’app di streaming per smart TV ai pannelli Samsung.

Mentre a maggio era emerso un report secondo il quale Microsoft stava effettivamente tentando di entrare nel mondo dello streaming, sembra che per ora le mire espansionistiche di Microsoft dovranno fermarsi:

«Keystone era più costoso di quanto volevamo quando l’abbiamo effettivamente realizzato con l’hardware che avevamo all’interno. Abbiamo deciso di concentrare gli sforzi di quel team sulla fornitura dell’app di streaming per smart TV. Con Keystone, siamo ancora concentrati su di essa e stiamo cercando di capire quando potremmo ottenere il giusto costo di produzione.»

Prezzo che, secondo Phil Spencer, dovrebbe aggirarsi tra i $129 e i $99, ma che al momento non è raggiungibile per poter rientrare nei costi di produzione.

Considerate che, per esempio, Xbox Series X e Xbox Series S vengono vendute in perdita, tanto che in futuro potrebbe esserci un rincaro.

