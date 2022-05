La città in Unreal Engine 5 da ora è ancora più bella

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience è stata un’eccellente vetrina delle potenzialità della nuova versione del motore di Epic, ossia l’Unreal Engine 5, il quale non è mai stato così bello come in un nuovo video che è stato condiviso online in queste ore.

Gli amanti di programmazione e grafica 3D (tanto che su Amazon non mancano le guide sull’argomento) si sono letteralmente sciolti di fronte alla città messa in mostra nella demo.

Demo che, tra le altre cose, è stata utilizzata in mod davvero strepitose come quella dedicata al personaggio di Iron-Man.

Senza dimenticare neppure quella dedicata a Spider-Man, altro eroe della Casa delle Idee che non ha certo bisogno di presentazioni.

Il nuovo video, che è stato condiviso su YouTube da Atmoph – un’azienda giapponese che produce l’esclusivo display intelligente Atmoph Window – mostra una splendida vista dalla demo di The Matrix Awakens Unreal Engine 5 creata per il prodotto dell’azienda (via Wccftech).

Il panorama è stato ripreso da alcune posizioni selezionate all’interno della demo da Petri Levälahti, un fotografo del gioco, ed è inutile dire che il risultato finale è davvero stupefacente.

Poco sotto, trovate il filmato che mostra la Megacity in tutto il suo splendore:

La città apparentemente reale è invero una metropoli virtuale 3DCG creata con Unreal Engine 5: il City Sample è un progetto scaricabile che rivela come è stata costruita la scena della città di The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.

L’asset, che consiste in una città completa di edifici, veicoli e vari personaggi ‘MetaHuman’, è più realistico grazie a funzioni di UE5 come Lumen, che consente una rappresentazione dettagliata della luce ambientale, e NANITE, che crea giochi e mondi con enormi quantità di dettagli geometrici.

Ricordiamo che nelle scorse settimane Epic Games ha lanciato una nuova versione del suo ultimo motore grafico, da provare con le vostre mani.

Ma non solo: avete visto che un fan di Zelda ha invece ricreato una sfavillante versione in UE5 del leggendario Ocarina of Time?