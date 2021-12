Kratos fa un salto negli anni ’30 per incontrare Cuphead

God of War e Cuphead sono due giochi completamente diversi l’uno dall’altro e affiancarli potrebbe essere difficile da immaginare, eppure qualcuno lo ha fatto e il risultato è fantastico.

God of War è recentemente tornato sulla bocca di tutti dopo l’annuncio del sequel God of War Ragnarok, che dovrebbe concludere l’avventura immersa nella mitologia norrena di Kratos e Atreus.

Cuphead invece è in un momento di passaggio in cui non si sa molto del suo presunto secondo capitolo, neanche a parlare di un DLC, nonostante i giocatori continuino ad apprezzarlo soprattutto dopo il suo arrivo su altre console rispetto al debutto con targhe Xbox, come PlayStation 4.

Ciò che caratterizza il gioco di Studio MDHR è sicuramente il suo stile grafico, preso direttamente dai cartoni della prima metà del secolo scorso, e adesso qualcuno ha pensato bene di ispirarsi proprio a quest’ultimo per creare una splendida fan art di God of War.

L’utente L3mmie su Reddit ha postato una foto di una sua creazione in cui sono presenti Kratos e il figlio Atreus in stile rubber hose animation, le cui peculiarità sono la realizzazione di braccia (e talvolta anche gambe) disarticolate, fluide e curve, il tutto molto stilizzato e colorato.

L’artista ha confessato di essersi ispirato proprio a Cuphead e al suo stile impattante, impossibile da dimenticare e decisamente distintivo.

Sembra proprio che Kratos si sia sciolto un po’ e, abbandonando il passato da padre e semi-dio burbero e altero, abbia insomma deciso di prendersi meno sul serio.

Nel frattempo, c’è qualcun altro che ha pensato bene di sfruttare l’appeal dello stile artistico di Cuphead e ha creato dei look alternativi per i personaggi del gioco.

Tornando a God of War, i fan hanno già pensato ad un possibile live-action, con tanto di attori compresi.

In ultimo, nonostante Ragnarok sia ancora lontano, c’è chi lo ha fatto diventare un film (e il poster annesso è bellissimo).