Film di Metal Gear: quali attori interpreteranno gli altri personaggi del gioco?

Poche ore fa vi abbiamo rivelato che Oscar Isaac (Star Wars: L’ascesa di Skywalker, Dune) sarà il leggendario Solid Snake del film di Metal Gear Solid. La pellicola sarà basata sulla serie omonima di Hideo Kojima e Konami, su una sceneggiatura scritta da Derek Connolly.

Oltre a Isaac/Snake, però, quali altri personaggi tratti dalla saga potremmo vedere nella pellicola diretta da Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island)?

Il regista ha più volte confermato che il film non si baserà su un capitolo della serie in particolare, visto che la sceneggiatura sarà una “fusione” ideale di diversi episodi. Vogt-Roberts vuole essere certo di realizzare il film nel modo migliore e con il budget più alto possibile, al fine di riproporre l’essenza stessa della leggendaria saga di Kojima.

Poco sotto, trovate il “fantacasting” di SpazioGames relativo ad alcuni ruoli chiave che potremmo vedere nel film di prossima uscita:

Innanzitutto, Antony Starr (Patriota nella serie The Boys) sarebbe perfetto nel ruolo di Liquid Snake, fratellastro di Solid e storica nemesi del primo capitolo uscito su PSone.

Kurt Russell, ossia l’attore che ha ispirato Kojima grazie al suo Snake Plissken di 1997: Fuga da New York di John Carpenter sarebbe ora un ottimo Revolver Ocelot.

E ancora, Vin Diesel (che non ha certo bisogno di presentazioni), potrebbe vestire i panni – e i muscoli – di Vulcan Raven, il “gigantesco sciamano” visto nel primo MGS.

Emma Stone sarebbe inoltre perfetta nei panni di Meryl Silverburgh, vista nel primo e nel quarto Metal Gear Solid (oltre che in Policenauts, altro titolo di Hideo Kojima).

Sì, sappiamo bene che l’attore è purtroppo venuto a mancare lo scorso 31 ottobre 2020, ma Sean Connery rimarrà sempre nei nostri cuori anche e soprattutto come il Big Boss perfetto che non vedremo mai sul grande schermo (e a cui Kojima si è palesemente ispirato per il cattivo del primo Metal Gear su MSX2).

Il film di Metal Gear Solid sarà prodotto da Avi Arad, mentre Peter Kang figura come il dirigente supervisore del progetto per Sony Pictures. Il progetto non dispone ancora di una data di uscita ufficiale, né è nota la data di inizio delle riprese.