Kojima conferma il secondo progetto oltre DS2: ecco le prime informazioni

A giugno, è spuntato un rumor relativo al fantomatico, nuovo progetto di Hideo Kojima, un ìgioco horror chiamato Overdose.

Il papà del primo Death Stranding, che potete recuperare su Amazon, non aveva confermato né smentito la notizia, preferendo poi annunciare DS2 ai TGA.

Insider-Gaming aveva riportato la notizia secondo la quale Overdose si sarebbe mostrato nuovamente, ma in alcuni server Discord privati.

Kojima stesso, il quale ha descritto il suo prossimo gioco in arrivo come “un nuovo medium“ nel corso di un’intervista al The Guardian, sembra ora aver confermato la lavorazione di un secondo progetto.

Via Games Radar, Hideo Kojima ha annunciato che Kojima Productions sta lavorando a un «gioco completamente nuovo».

Il 16 dicembre, ossia oggi, Kojima Productions ha celebrato il suo settimo anniversario e il big boss in persona ha lanciato un messaggio preregistrato ai fan via Twitter, visibile poco sotto.

Kojima rivela che «oltre a ‘DS2’, stiamo preparando un gioco completamente nuovo e alcuni progetti visivi», non rivelando però altri particolari.

