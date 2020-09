Kit Robot di Nintendo Labo ad un prezzo imperdibile su Amazon!

Nintendo Switch offre delle possibilità davvero uniche, a partire dalla sua capacità di essere usato indifferentemente come console portatile o da casa fino ad arrivare ad applicazioni ludiche davvero stravaganti come Nintendo Labo. Proprio quest’ultimo è il protagonista dell’interessante offerta di oggi di Amazon che vi permetterà di portare a casa Nintendo Labo: Kit Robot ad un prezzo davvero imperdibile!

Questo kit vi consentirà di trasformare fogli di cartone in creazioni interattive chiamate Toy-Con. In questo caso, avrete la possibilità di costruire la vostra tuta da robot indossabile, con anche la possibilità di inserire i controller Joy-Con laddove indicato per mettervi alla guida della vostra nuova creatura all’interno del videogioco che accompagna il kit.

All’interno della confezione troverete la cartuccia di gioco e il set completo per costruire l’ambito robot (composto da diciannove fogli di cartone, quattro fogli di cartoncino, quattro fogli riflettenti, una cordicella arancione, due cordicelle blu, due cinghie di stoffa e diversi occhielli). Il montaggio non richiede forbici e colla, quindi è un divertimento ideale anche per i più piccoli.

Grazie a questa imperdibile promozione potrete portarvi a casa Nintendo Labo: Kit Robot al prezzo di soli 33,90 euro, con un importante sconto di 46,09 euro sul normale prezzo di 79,99 euro.

Presentata nel 2018, l’idea di Nintendo Labo vede la periodica uscita di diversi kit – tra cui uno dedicato alla guida e uno alla realtà virtuale – i cui fogli di cartone consentono di comporre giocattoli di varia natura e di farli interagire con la loro controparte digitale su Nintendo Switch. Potete scoprire tutti i dettagli su Nintendo Labo consultando la nostra scheda dedicata, dove trovate anche la recensione del peculiare VR Kit.

