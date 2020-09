Kit da 2 lampadine Philips Hue White and Color Ambiance a meno di 90€!

Le lampadine Philips Hue hanno ormai bisogno di poche presentazioni, anche davanti ai gamer che tengono maggiormente a mettere insieme una postazione che sia unica – sia per se stessi che, eventualmente, per divertirsi con lo streaming. Parliamo infatti di vere e proprie lampadine intelligenti, in grado di dare una marcia in più alla vostra dotazione in termini di domotica, che abbiate bisogno di un tocco di colore o di una luce più rilassante per leggere in santa pace.

Per questo motivo, vi segnaliamo un’offerta più unica che rara che sta venendo proposta in queste ore sulle pagine del rivenditore Amazon: grazie allo sconto, infatti, potete portare a casa uno starter kit Philips Hue con due lampadine e un Bridge Hue per il controllo del sistema risparmiando ben il 36% dell’abituale costo di listino. Significa che spenderete 89,99€ anziché i 139,99€ normalmente previsti.

Queste due lampadine sono ideali per illuminare l’ambiente: realizzate come LED a risparmio energetico, interagiscono con il Bridge in dotazione come se fosse il loro cervello, tramite Bluetooth. Il risultato è che, attraverso l’apposito app per il vostro smartphone, che si affida proprio a Bridge per comunicare con le diverse lampadine, potrete controllare luminosità, colori e perfino impostazioni per orario delle vostre lampadine Philips Hue, direttamente attraverso il vostro touchscreen.

Potrete, ad esempio, creare uno sfondo luminoso perfetto per una serata cinematografica, ma anche alzare le luci e renderle neutre per studiare, o magari dare un tocco di colore alla postazione da gaming mentre siete immersi nell’esperienza di gioco. Oppure, potrete anche far andare le luci a ritmo con la musica che state ascoltando, per animare una festa in compagnia dei vostri amici.

Le due lampadine sono da 19 watt, hanno un’efficienza energetica di livello A+ e sono vendute con una durata di 25.000 ore. Vi raccomandiamo di approfittare dell’offerta a stretto giro, perché vista l’alta richiesta andrà rapidamente esaurita.

