Kioxia Exceria Pro | Recensione – SSD per un PC di 4a generazione

Kioxia è un marchio abbastanza noto nel mondo degli SSD, in particolare per le sue soluzioni veloci e performanti. Ora, il brand, lancia una vera novità nel campo degli SSD NVMe: parliamo di Kioxia Exceria Pro, una soluzione PCI-Express 4.0.

Abbiamo un SSD basato sul controller Phison E18, con alte velocità e tagli interessanti. Il prodotto è, infatti, disponibile nella versione da 1TB e da 2TB (trovate il primo su Amazon al prezzo di circa 200€ e il secondo a poco meno di 400€). Affidabilità e cura del cliente sono punti chiave per Kioxia che offre una garanzia di cinque anni su Exceria Pro. Vengono promessi valori di 7300 MB/s in lettura e 6400 MB/s in scrittura sequenziale massima, quanto sarà vero?

Scopriamolo insieme nella nostra recensione.

Piccolo, ma potente

Apriamo le danze della nostra recensione di Kioxia Exceria Pro con l’analisi delle sue specifiche. Sulla carta l’SSD promette valori di lettura e scrittura sequenziale pari a 7300 e 6400 MB/s. Inoltre, la velocità in lettura e scrittura casuale massima è di 800000 e 1300000 IOP. Troviamo un TBW (Total Bytes written) ovvero il totale dei byte scritti è di 400 TB per il modello da 1 TB e 800 TB per quello da 2TB.

Troviamo un form factor M.2 2280, quindi una lunghezza di 80 mm e una larghezza di 22 mm, e un’interfaccia PCIe Gen 4. La versione da noi testata è quella da 2 TB, ovvero il massimo dello spazio di archiviazione offerto. Non esiste una versione più piccola di 1 TB poiché il prodotto è pensato per un pubblico “professionale”, eppure manca una versione da 4 TB.

Sul PCB troviamo il controller, quattro chip flash e un chip cache DRAM, mentre il lato opposto è vuoto. Come accennato in apertura alla nostra recensione, Kioxia Exceria Pro utilizza un controller Phision PS5018-E18.

Per chi volesse avere dettagli molto tecnici, parliamo di una soluzione prodotta sul nodo a 12 nanometri e utilizza cinque core CPU Arm Cortex R5. L’E18 supporta NVMe 1.4, TLC, memoria DDR4 e 32 die. I quattro chip flash sono 3D TCL NAND a 112 strati, con capacità di 2TB l’uno. Inoltre, abbiamo un chip Hynix DDR4-3200 che fornisce 2 GB di memoria DRAM veloce.

Un forma semplice e compatta

Sempre sotto controllo

Kioxia Exceria Pro arriva con un software di gestione che ci consente di monitorare lo stato del nostro prodotto e avere sempre un’idea del proprio funzionamento. Parliamo di SSD Utility, un programma semplice da utilizzare e ricco di informazioni.

Scaricarlo è davvero semplice: basta accedere alla pagina ufficiale del prodotto e far partire il download. Una volta scaricato e avviato, avremo una bella dashboard iniziale che ci mostra in tempo reale lo stato del sistema, la salute dell’SSD, la capacità e l’interfaccia. Ci sono anche funzioni legate al miglioramento di prestazioni e stabilità, oltre che all’aggiornamento del firmware.

Non manca la possibilità di testare l’SSD attraverso la pagina Tuner. Insomma, un software completo, semplice, che permette di avere sempre a portata di mano tutte le informazioni più importanti sul nostro prodotto.

Quanto è potente Kioxia Exceria Pro? Veniamo al dunque

Sulla carta, l’SSD Kioxia Exceria Pro è un ottimo prodotto, con caratteristiche eccellenti e grandi promesse; ma come si è comportato nel corso della nostra recensione? Per darvi un’idea precisa di quelle che sono le sue performance, lo abbiamo testato in differenti situazioni e lo abbiamo messo a confronto con altri prodotti simili. Senza girarci troppo attorno, ecco i dettagli dei nostri test.

Abbiamo fatto uso dei seguenti programmi:

Anvil’s Storage Utilities

ATTO Benchmark

AS SSD

CrystalDiskMark

Inoltre, abbiamo messo a confronto i risultati ottenuti con altri tre concorrenti: un SSD Kioxia Exceria Plus da 2TB, un SSD M2 Kingston (SA1000M8480G) da 480 GB e un SSD M2 Intel (SSDPEKNW010T8) da 1 TB. Per darvi un confronto più completo, abbiamo messo in gara anche un semplice SSD SATA, l’IRDM PRO.

Anvil’s Storage Utilities

Abbiamo aperto le danze con il software Anvil’s Storage Utilities: si tratta di un programma completo in grado di analizzare qualsiasi unità di archiviazione.

L’SSD Kioxia Exceria Pro ha ottenuto un punteggio di 23.398.92, rispetto ai 16.084.43 di Kioxia Exceria Plus, i 5.913.53 del Kingston SA1000M8480G e i 9.989.41 dell’Intel. L’SSD SATA, invece, ha ottenuto un punteggio di 5.468.33.

AS SSD

Abbiamo continuato la nostra analisi testando le prestazioni in scrittura e lettura sequenziali e casuali attraverso il famoso AS SSD Benchmark. In questo caso, parliamo di un software che consente di monitorare le prestazioni degli SSD, permettendo di eseguire tre test pratici e cinque test sintetici.

Nello specifico, il Kioxia Exceria Pro ha ottenuto 5684,45 MS/s in lettura e 5343,38 in scrittura sequenziali. Il punteggio finale è stato di 8185. Il Kioxia Exceria Plus ha ottenuto 2839,17 MB/s in lettura e 2678,50 MB/s in scrittura, per un punteggio di 6883. Con il Kingston abbiamo visto un punteggio di 1968, mentre l’SSD GOODRAM IRDM PRO ha ottenuto un punteggio finale di 1278.

ATTO Benchmark

Siamo passati ad ATTO benchmark, attraverso cui abbiamo potuto mettere sotto stress il nostro Kioxia Exceria Pro. Si tratta di un programma che è in grado di misurare le prestazioni dei sistemi di archiviazione utilizzando diverse dimensioni per prove in scrittura e lettura.

Risultati di Exceria Pro su ATTO Benchmark

CrystalDiskMArk

Per concludere, abbiamo testato il prodotto con CrystalDiskMark, un programma che monitora le prestazioni sequenziali e casuali di un disco. Anche in questo caso, le prestazioni di Kioxia Exceria Pro sono state eccellenti e ci hanno permesso di vedere la sua potenza.

In particolare, l’SSD testato ha ottenuto 7355.65 in lettura e 6416.4 in scrittura.

Per quel che riguarda gli altri concorrenti in gara, il punteggio è stato di 3231,06 MB/s in scrittura e 3417,72 MB/s in lettura per il Kioxia Exceria Plus, 1473,49 MB/s in lettura e 540,86 MB/s in scrittura per il Kingston, 1761,53 MB/s in scrittura e 1806,29 MB/s in lettura per l’Intel e 556,30 MB/s in lettura e 532,01 MB/s in scrittura per il SATA IRDM.

Niente di particolare sul retro

Nei giochi si è comportato bene?

Kioxia Exceria Pro non è un SSD che nasce con lo scopo di essere il migliore in ambito gaming, eppure le sue prestazioni ci consentono di credere che possa svolgere un lavoro più che eccellente. I suoi valori in lettura e scrittura si sono dimostrati più che ottimi e siamo sicuri che questo sia sinonimo di massime performance in game.

Per questo motivo, abbiamo deciso di provare l’SSD anche in alcuni titoli, per darvi un’idea pratica della sua velocità. Per caricare un livello di Battlefield V, ci abbiamo messo 25.8 secondi. Il tempo per fare lo stesso su Borderlands 3 è stato di 15.5 secondi. Su Doom Eternal, invece, ci abbiamo messo circa 5 secondi. Exceria Pro si è dimostrato velocissimo anche su Far Cry 5, dove ci sono voluti solo 15.5 secondi.

Dopo averne visto i risultati, siamo rimasti più che soddisfatti. Non solo l’SSD ha dato prova di sé in test e benchmark, ma è stato in grado di soddisfare a pieno le nostre esigenze anche in ambito gaming. Non sono molti, infatti, i concorrenti che abbiano superato questi punteggi.

Certo, il prezzo non è dei più competitivi, ma è anche difficile trovare soluzioni così capienti e così performanti. La scelta non è poi così ampia.