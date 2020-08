Quanto si rinnova Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning? Vediamolo nel primo gameplay

Gli appassionati di giochi di ruolo sono in attesa del nuovo debutto di Kingdoms of Amalur, che arriverà sul mercato con la sua rimasterizzazione, battezzata per l’occasione Re-Reckoning. Il titolo, che avrà un comparto tecnico aggiornato agli standard odierni, è stato presentato oggi nel suo gameplay da un video che lo mostra finalmente in azione.

Ve lo proponiamo di seguito nella nostra notizia.

Nel comunicato stampa che accompagna la pubblicazione del video leggiamo che i giocatori potranno scegliere tra tre strade per forgiare il loro destino: la prima dettagliata oggi, Finesse, vi darà accesso allo stile da cacciatore silenzioso e da ladro feroce.

«Scegliere “Finesse” significa scegliere uno stile di gioco molto duro: dovrai essere furtivo e rimanere nascosto per colpire i tuoi nemici. Sferra colpi critici, lascia sanguinare i tuoi nemici o utilizza il veleno» ci spiega il publisher.

Creato dallo scrittore R.A. Salvatore, da Todd McFarlane e dall’autore di The Elder Scrolls IV: Oblivion, Ken Rolston, Collector’s Edition vedrà anche nel 2021 l’arrivo di un’espansione, battezzata Fatesworn, che espanderà ulteriormente l’esperienza di gioco – anche per i veterani che l’avevano già spolpata all’uscita originale nel 2012.

La Standard Edition e la Fate Edition di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning saranno disponibili l’8 settembre. La Fate Edition contiene il gioco completo Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning e l’imminente espansione Fatesworn, in uscita nel 2021.

La Collector’s Edition, attesa su PC, PS4 e Xbox One, includerà invece:

Una Figurine di Alyn Shir molto dettagliata (20,8 cm di altezza x 18 cm di larghezza x 14,2 cm di profondità)

Un portachiavi personalizzato Amalur

Cinque artwork originali nel gioco

La premiata colonna sonora del gioco composta da Grant Kirkhope

Una Collector’s Box di alta qualità

Potete vederla nel dettaglio nel video di seguito.

