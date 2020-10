Kingdom Hearts: Melody of Memory | Provato – Ricordi musicali

Kingdom Hearts: Melody of Memory è nelle intenzioni di Square Enix una sorta di compendio della saga raccontato e scandito attraverso le note che hanno accompagnato una serie lunga ormai più di diciotto anni e capace di vendere oltre trentadue milioni di copie in tutto il mondo. Non facciate però l’errore di considerarlo solo come una sorta di raccolta musicale, perché dietro l’idea alla base di questo nuovo capitolo c’è un gioco nuovo di zecca appartenente a una serie che, come ormai sappiamo, darà comunque qualche piccolo dettaglio in più senza far avanzare la storia principale.

È qualcosa che Square Enix ha sempre fatto con Kingdom Hearts, “obbligando” i fan a non perdere nessun appuntamento pur di avere qualche frammento perduto in più che si va a incastonare nella storyline principale. In ogni caso, il racconto rimane fermo a Kingdom Hearts III e riprende il respiro con Kingdom Hearts: Melody of Memory prima di proseguire e svelare altri segreti che tuttora rimangono avvolti nell’ombra.

Kingdom Hearts: Melody of Memory: la storia

Sebbene sia lecito non aspettarsi nulla di davvero rilevante per quanto riguarda la storia, Kingdom Hearts: Melody of Memory non vuole comunque rinunciarci del tutto. Certo, si tratta pur sempre di un titolo musicale, di un progetto che senza nascondersi troppo usa come base i due Teatrhythm per convogliare la sua idea di gioco.

Si tratta di una scelta che da una parte vuole dare continuità a questa tipologia di spin-off, mentre dall’altra tenta di offrire una nuova declinazione per la serie, che di progetti collaterali ne conta ormai parecchi. Ecco dunque che sarà Kairi a ripercorrere i passi dell’intera saga, con delle riflessioni che fungeranno da racconto per il giocatore.

In attesa della tanto decantata e nuova “timeline che si riconnetterà al futuro“, giusto per usare le parole di Tetsuya Nomura, Kingdom Hearts: Melody of Memory tenterà in qualche modo di continuare la storia di Kairi immediatamente dopo la fine di Kingdom Hearts III Re:Mind, creando quello che potrebbe essere un ponte verso il quarto episodio.

Sebbene verrà esplorata l’infanzia di Kairi e ci saranno alcuni suggerimenti qua e là su quello che sarà in effetti il futuro della saga, tutto rimane ancora avvolto nel mistero, e non possiamo dunque avere gli elementi per esprimerci su quale sarà la portata narrativa di Kingdom Hearts: Melody of Memory.

D’altra parte, la sezione di gioco che abbiamo provato non è altro che un’anteprima della demo che è stata appena resa disponibile anche al pubblico, motivo per cui sarà piuttosto chiaro a chiunque che fino al lancio non si potrà discutere granché di effettive teoria su dove Square Enix vorrà andare a parare.

È Masanobu Suzui stesso a suggerire che Kingdom Hearts: Melody of Memory sarà in fin dei conti poco più di un riassunto della serie, che verrà messo in scena tramite un formato più leggero e facile da seguire. La selezione dei brani toccherà quarantasette mondi della serie, ripercorrendo su un pentagramma stilizzato le musiche più memorabili e significative. Ma come si giocherà, effettivamente?

Tutti coloro che non sono avvezzi al genere e agli spin-off ideati da Square Enix nel corso di questi anni, devono comunque sapere che si tratta a tutti gli effetti di un rhythm game, e che nel caso specifico si tratta di un progetto di natura completamente diversa dagli altri episodi. Non si ha il pieno controllo del personaggio e anzi sarà la musica a scandire quali azioni il giocatore dovrà compiere: i tutto, mentre Sora, Pippo e Paperino corrono in automatico sulle strade lineari di una sorta di pentagramma che s’interrompe quando la canzone selezionata volge al termine.

Gameplay

Negli scenari di Kingdom Hearts: Melody of Memory si affrontano i nemici mentre si va a tempo di musica. L’obiettivo è raggiungere l’arrivo e finire la canzone senza che la barra della salute arrivi a zero, eventualità che si presenta quando non si riesce ad agire col giusto tempismo.

Si possono premere tasti diversi per attaccare, saltare, usare le abilità e attivare delle note speciali quando si seleziona la difficoltà più elevata e lo stile più ostico. In sostanza, le guide ritmiche indicano il momento esatto in cui bisogna premere un tasto e i circoli esterni si restringeranno gradualmente.

Il momento giusto è quando la loro dimensione è la stesso del circolo interno. Più sarete precisi e più Kingdom Hearts: Melody of Memory vi premierà, facendo apparire su schermo una parola che indica inequivocabilmente sta state andando bene, se dovete correggere il tiro o se sarete invece impeccabili.

Con X, L1 o R1 si attacca, mentre se tre nemici appaiono sulla stesso linea bisogna premere tutti e tre i tasti per far attaccare in contemporanea Sora, Pippo e Paperino. Su di un pentagramma adattato appariranno poi dei prismi identificati come cristalli abilità, i quali vanno attivati con la pressione del Triangolo per usare un’abilità speciale o una magia. Col tasto Cerchio si salta e lo si dovrà fare quando ci si trova in prossimità di alcuni segnali che indicano chiaramente il momento in cui stanno per arrivare gli attacchi a distanza di un nemico.

Allo stesso modo, se si nota un nemico volante bisogna premere il tasto del salto e subito dopo quello dell’attacco per liberarsi dell’avversario, così da non interrompere la propria catena positiva. Il tasto Cerchio può anche essere tenuto premuto per librarsi in volo e spostarsi liberamente al fine di toccare le note sospese per aria; rilasciando il tasto, si torna alla posizione iniziale.

I punti salute diminuiscono tutte le volte che si fallisce un colpo, pertanto, per completare il brano è strettamente necessario non inanellare una serie di errori che porteranno giocoforza al game over. Alcuni nemici più coriacei sono contrassegnati da un numero che indica la quantità di colpi che bisogna infliggere loro per sbarazzarsene. E al di là di altre piccole varianti, Kingdom Hearts: Melody of Memory sembra essere davvero tutto qui.

Nel menù di scelta, oltre alle tre difficoltà è possibile anche selezionare lo stile: standard, uno solo e artista. Il primo è quello di base, il secondo consente di utilizzare un solo tasto per concentrarsi esclusivamente sul ritmo, e artista punta a impegnarvi con bersagli aggiuntivi. Quest’ultimo, se associato alla difficoltà più elevata, potrà mettere seriamente in crisi anche i giocatori più abili, che dovranno barcamenarsi tra una sequela di tasti da premere in sequenza mentre nemici, magie, note da raccogliere e da attivare faranno capolino a grande velocità.

In ogni caso, ogni volta che completerete la canzone riceverete un punteggio che rimarrà a lato del brano, così da avere sempre sott’occhio quello che è in sostanza lo stato di avanzamento. Kingdom Hearts: Melody of Memory rimane ovviamente un titolo di importanza molto marginale nel grande quadro della serie, e lo testimonia anche lo sforzo profuso per realizzare il progetto, che è appunto dedicato solo ai fan più accaniti o a coloro che desiderano scoprire anche questo lato un po’ diverso dal solito della saga. Ed è dedicato anche a chi sente la necessità di riascoltare i brani classici mentre si ritroverà un po’ a odiare quelli più incalzanti, che al momento si rivelano i più ostici e complessi da affrontare.

Il prossimo 13 novembre scopriremo tutto su Kingdom Hearts: Melody of Memory, e ci auguriamo che possa davvero far intuire qualcosa in più su ciò che la saga ha ancora in serbo.