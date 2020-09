Kindle Unlimited: scopri come ottenere 2 mesi di abbonamento gratis!

Oggi vi proponiamo un’offerta imperdibile se siete amanti della lettura e in particolare della lettura digitale: Amazon offre infatti ben 2 mesi di abbonamento gratis a Kindle Unlimited, e qui vi spieghiamo come poterli ottenere. Ma affrettatevi: l’offerta è valida soltanto per un periodo di tempo limitato.

Kindle Unlimited è il servizio in abbonamento di Amazon che consente di leggere sui propri dispositivi smart, non necessariamente della casa americana ma anche tramite l’app gratuita su qualunque smartphone o tablet, narrativa, saggistica, fumetti e altro ancora, che siano classici o nuove uscite.

Il servizio costa generalmente 9,99 € ed è a questo prezzo che tornerà una volta finiti i due mesi di abbonamento gratis, a patto naturalmente che non vogliate disattivarlo prima in una manciata di semplicissimi passaggi attraverso il vostro profilo su Amazon.

Per usufruire della promozione, tuttavia, è bene precisare che avrete bisogno di un account che non abbia mai usufruito di Kindle Unlimited in passato, né con un abbonamento a pagamento, né con una qualunque altra prova gratuita.

Questi i criteri per aderire alla promozione:

L’offerta promozionale è valida per un periodo limitato (fino al 31 dicembre 2020);

Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su amazon.it;

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited (sia con piena iscrizione che con periodo d’uso gratuito di 30 giorni) non possono usufruire dell’offerta promozionale;

L’offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano;

L’offerta promozionale è soggetta alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it e alle Condizioni d’uso di Kindle Unlimited;

Al termine del periodo promozionale, si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese;

L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento da www.amazon.it/kucentral;

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account;

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni;

L’offerta promozionale non è trasferibile e non può essere venduta a terzi

Cosa aspettate? Se non avete mai fatto un abbonamento al servizio e non vedevate l’ora di provarlo grazie al suo milione di ebook inclusi, Kindle Unlimited è a vostra disposizione con una sottoscrizione gratis di due mesi: una chance imperdibile per i lettori di ogni età.

» Clicca qui per sottoscrivere Kindle Unlimited per 2 mesi gratis «

