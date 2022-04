Kindle Oasis, ebook reader al top, ora con uno sconto del 20% su Amazon!

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate l’ebook reader Kindle Oasis, che potete ora acquistare a un prezzo imperdibile.

Kindle Oasis è dotato di un ampio display e-ink da 7″ con una risoluzione di 300 ppi, mentre il suo design sottile ed ergonomico con pulsanti VoltaPagina vi permette di leggere comodamente con una sola mano. Kindle Oasis consente anche di regolare la tonalità della luce per adeguarsi a diverse condizioni di luminosità esterne.

Kindle Oasis è anche resistente all’acqua (certificato IPX8), per permettervi di leggere comodamente mentre siete in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno. Con una sola ricarica, la batteria dura fino a sei settimane, prendendo in considerazione un uso di mezz’ora al giorno con wireless disattivato e luminosità impostata sul livello 13.

Kindle Oasis è equipaggiato con 8 GB di memoria interna, sufficienti per memorizzare centinaia di libri, ed è possibile ricaricarlo completamente in circa tre ore se collegato a un alimentatore USB da 5 W o alla porta USB di un computer. Per personalizzare ulteriormente il dispositivo, su Amazon trovate anche le tantissime custodie realizzate su misura che si agganciano saldamente al Kindle e sono dotate di un’aletta che si piega all’indietro per tenere il dispositivo con una mano sola.

Solitamente l’ebook reader Kindle Oasis viene proposto a 249,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 199,90€, con uno sconto del 20%, pari a un risparmio reale di 50€. Si tratta dell’occasione perfetta per avere un ottimo ebook reader a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.