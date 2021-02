Kena Bridge Of Spirits: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Sviluppato da Ember Lab, Kena Bridge Of Spirit è un action adventure dallo stile grafico molto accattivante che ha colpito pubblico e critica sin dalla sua prima presentazione. Nel gioco, vestiremo i panni di Kena, una guida spirituale che girerà per diversi villaggi allo scopo di liberare le creature note come Rot.

Nel suo viaggio, il personaggio si imbatterà in sfide pericolose e puzzle da risolvere per arrivare agli spiriti da liberare, ognuno con la propria storia da conoscere e approfondire prima di portarli dalla propria parte. Potenziando le abilità dei vostri piccoli compagni potrete ottenere accesso a nuovi modi di manipolare l’ambiente, scoprendo i segreti di una comunità dimenticata. Ovviamente, nel corso della sua avventura, Kena dovrà affrontare vari nemici, tra cui sono presenti gli spiriti corrotti, incapaci di lasciare questo mondo.

Nella nostra anteprima, a cura di Stefania Sperandio, abbiamo affermato che «Kena: Bridge of Spirits è uno di quei videogiochi forti di un primo impatto di sicuro effetto. La sua direzione artistica deliziosa, che richiama i più recenti fasti di prodotti come The Legend of Zelda e che non può non far pensare all’animazione di casa Pixar, ha fatto in modo che il titolo rimanesse impresso dopo la carrellata dell’evento PS5.»

Kena: Bridge Of Spirits è attualmente in sviluppo per Playstation 5, Playstation 4 e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 24 agosto. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.