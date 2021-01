Kelly Flock, ex presidente di SOE, è morto: grazie a lui la creazione di God of War

Lewis “Kelly” Flock, ex presidente di Sony Online Entertainment, è venuto a mancare nei primi giorni del mese di gennaio di quest’anno. Era malato da diverso tempo.

Flock è stato molto importante per aver dato vita allo studio Sony Santa Monica, autori di giochi come God of War e Twisted Metal. Oltre ad aver coperto la figura di presidente di Sony Online dal 2000 al 2002, Kelly è stato anche vice presidente di THQ e boss di 989 Studios, oltre ad aver militato con Electronic Arts, LucasArts e TriMark Interactive.

He was sarcastic,funny as fuck, brilliant about the biz, and a great leader. He started in the warehouse at EA, went to Lucasarts, Sony, Sony Online+more.

And he gave me chances after I failed.There's no TM:BLACK or GOD OF WAR w/out Kelly Flock.

RIP ya glorious smart-ass! ❤️

— David Jaffe (@davidscottjaffe) January 5, 2021