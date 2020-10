Se stavate pensando di rifare il vostro guardaroba sportivo, oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, su eBay è attualmente in corso una promozione che vi consentirà di acquistare diversi prodotti a marchio Kappa e Superga a prezzi scontati!

Partiamo delle scarpe sportive LOGO Quantum 2, che potete portarvi a casa a soli 14,99€ invece di 49€, ma sono ugualmente interessanti gli stivaletti LOGO Fesant che passano da 55€ a 14,99€, permettendovi di acquistarli con un consistente sconto del 73%. Per quanto riguarda Superga, invece, troviamo le scarpe da ginnastica Cotu Panatta a soli 29,99€, con un risparmio di ben 49,01€ rispetto all’usuale prezzo di listino.

Se avete bisogno di una polo sportiva, la Kappa Polo Shirts LOGO HOLIVER MSS potrebbe dare al caso vostro e potete comprarla all’incredibile prezzo scontato di 29,99€, con uno sconto del 71%.

Abbandonando per un attimo il mondo dell’abbigliamento e passando quello degli accessori, se state cercando uno zaino capiente per trasportare la vostra attrezzatura sportiva, potrebbe fare al caso vostro lo zaino Kappa KAPPA4TRAINING Back 2, proposto a soli 10,99€ rispetto ai consueti 23€. Per qualcosa di meno voluminoso, troviamo anche la borsa Kappa KAPPA4TRAINING WALEX a 14,99€, ad un prezzo praticamente dimezzato rispetto a quello di listino.

Per serate un po’ più eleganti, o da indossare in ufficio, abbiamo anche la camicia uomo classica di Kappa, acquistabile per soli 24,99€, rispetto ai consueti 49€.

Kappa e Superga: fino al 60% di sconto su eBay