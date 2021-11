Just Dance 2022 | Recensione – Non si smette mai di ballare

L’ultimo anno ha messo duramente alla prova la passione per il ballo di milioni di persone in tutto il mondo, dato che a causa della pandemia, ancora in corso, non è stato possibile per lunghissimi periodi di tempo nemmeno potersi divertire ballando in compagnia dei propri amici e delle persone care. L’attuale crisi mondiale ha fatto sì dunque che si prestasse più attenzione a prodotti che permettessero di sopperire a queste mancanze, senza così dover rinunciare ad un po’ di sano divertimento musicale.

Per questo motivo, Just Dance 2022 era un prodotto particolarmente atteso dai più grandi fan del rhythm game di danza, forse anche maggiormente rispetto alle edizioni precedenti: la voglia di tornare a ballare è davvero tanta e la popolare serie di Ubisoft ha da sempre dimostrato di essere un ottimo modo non solo per giocare in compagnia, ma anche per allenarsi e fare movimento seguendo passi di danza.

Chi si aspettava grandi rivoluzioni dall’edizione del 2022 di Just Dance rimarrà certamente deluso, dato che si tratta nel bene e nel male dello stesso identico gioco di sempre, ma in fondo gli appassionati del franchise sanno bene ciò che desiderano di più: una ricca selezione di canzoni con coreografie ben studiate e divertenti. E possiamo dire che entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti con successo, dato che gli sviluppatori hanno puntato principalmente ad offrrire una grande varietà di balli e canzoni.

È il momento di ballare!

Il gameplay di Just Dance 2022 è rimasto, ovviamente, quello di sempre: l’obiettivo è seguire correttamente i passi di danza che verranno mostrati dai ballerini sullo schermo, replicando in particolar modo quelli della mano che impugnerà il vostro controller. Per evitare il rischio di potersi confondere, la mano del ballerino sarà evidenziata con una diversa colorazione o con qualche elemento immediatamente visibile, come ad esempio un braccialetto luminoso.

I pittogrammi visibili nell’angolo in basso a destra dello schermo saranno inoltre sempre in grado di suggerirci in anticipo quali movimenti vedremo prossimamente, così da prepararci a replicarli nel migliore dei modi. Nel caso si tratti di balli di gruppo, i giocatori avranno la possibilità di scegliere quale personaggio vorranno seguire tra quelli indicati sullo schermo: una feature molto utile soprattutto quando si giocherà in solitaria.

In base alla performance dei giocatori durante i balli, sarà possibile ottenere una valutazione da 1 a 5 stelle, ma se riuscirete a sbagliare il meno possibile potreste perfino arrivare ad ottenere il grado Superstar, l’obiettivo finale di ogni ballerino che si rispetti. Questo grado sarà anche necessario per poter riuscire a sbloccare le varianti di alcune canzoni, alle quali non sarà possibile accedere se non avrete prima dimostrato il vostro valore.

Quest’anno Ubisoft ha dimostrato di aver lavorato con maggiore attenzione rispetto al solito alle coreografie stesse delle canzoni, che ci sono sembrate particolarmente curate e variegate: i giocatori potranno infatti divertirsi non solo con le iconiche caricature simboliche del franchise, ma troveranno anche filmati in 3D ben realizzati e facili da seguire. Abbiamo però notato che in alcuni casi i tempi di caricamento potrebbero comportare una loro pessima qualità grafica iniziale: un sacrificio evidentemente resosi necessario per garantire che le canzoni si avviassero subito.

Le coreografie sono tra le migliori della serie.

In base alla versione console da voi scelta, per poter ballare si potranno naturalmente utilizzare Joy-Con, PlayStation Move, PlayStation Camera e Kinect come controller di movimento per registrare i passi di danza. Nel caso invece abbiate scelto di acquistare le versioni next-gen, o se avrete semplicemente bisogno di più opzioni per i vostri controller, sarà possibile utilizzare anche l’apposita app per smartphone per poter accuratamente registrare i movimenti.

Nel caso scegliate quest’ultima opzione, il nostro consiglio è di utilizzare un dispositivo che non sia eccessivamente ingombrante o pesante, dato che sarà necessario tenerlo saldamente impugnato per tutta la durata delle canzoni. In entrambi i casi, la registrazione dei movimenti appare essere molto precisa con ogni dispositivo, lasciando trasparire qualche piccola mancanza soltanto in pochissime occasioni.

Stelle del ballo

Just Dance 2022 ha aggiunto ben 40 canzoni al suo repertorio, con la possibilità già citata di poter provare per alcuni brani anche delle versioni “estreme“: proprio come per le precedenti edizioni, il grado di difficoltà assegnato ad ogni traccia musicale non significherà necessariamente che saranno balli difficili da portare a termine, ma semplicemente saranno richiesti agli utenti movimenti più complicati e spesso più rapidi.

Le scelte nel complesso ci hanno soddisfatto, dato che sono stati selezionati cantanti e gruppi musicali tra i più memorabili e conosciuti, ma dobbiamo comunque sottolineare che in alcune canzoni troverete delle minime censure: questo perché alcuni brani nascondono riferimenti a temi come l’alcool o il sesso.

Di conseguenza, durante i vostri balli troverete momenti in cui improvvisamente il cantante in questione smetterà di parlare, cosa che inevitabilmente è destinata a creare un po’ di confusione e che farà chiedere se davvero non fosse possibile trovare musiche alternative. In ogni caso si tratta di un problema minimo, dato che che la censura non è eccessivamente invasiva e non interromperà le coreografie, spesso slegate dalle parole vere e proprie, ma è un aspetto del gioco comunque molto difficile da ignorare per i più grandi appassionati di musica.

I balli offrono tanta varietà, anche per i giocatori più piccoli.

Per evitare comunque qualunque possibile esposizione di certe tematiche ad un pubblico più giovane, anche quest’anno sarà comunque disponibile la modalità Kids, con tanti brani e coreografie adatte ai giocatori più piccoli ed un apposito restyling che non mira a metterli in competizione, ma solo e unicamente a divertirli. I consueti punteggi per i brani saranno infatti sostituiti da esclamazioni positive, lasciando intatte soltanto le stelle per indicare la bravura dei ballerini: i risultati non rimarranno inoltre conservati, rendendo dunque questa variante l’ideale per le feste dei più piccini.

Naturalmente, la situazione sarà ben diversa per i giocatori “professionisti“: i vostri migliori punteggi per ogni brano saranno sempre ben visibili ed ogni settimana potrete vedere chi è stato il miglior ballerino in tutto il mondo, dando dunque un incentivo per continuare a migliorarsi e mettersi alla prova.

Inoltre, sarà possibile attivare l’apposita modalità “Sweat” per concentrarvi più sulle calorie bruciate che sull’effettiva qualità dei vostri esercizi: una funzionalità che avevamo già avuto modo di apprezzare nelle precedenti edizioni, dato che la serie di Ubisoft rappresenta un’ottima scusa per fare movimento con tutto il divertimento della musica.

Non può poi ovviamente mancare la possibilità di sfidare gli altri giocatori grazie all’apposita modalità online: connettendovi a internet potrete infatti entrare a far parte dei tornei mondiali, dove i ballerini si sfideranno su tre canzoni per stabilire chi è il vero re della danza. Proprio come nelle precedenti edizioni di Just Dance, sarà sempre possibile vedere aggiornata la nostra posizione in classifica nel lato sinistro dello schermo, così da incentivare ogni giocatore a fare di meglio e rendendo fin da subito il distacco che ci sarà tra noi e i nostri avversari.

I tornei online metteranno a dura prova la vostra abilità.

Per spingere invece alla costante rigiocabilità del titolo, non solo sarà possibile sbloccare determinate ricompense per personalizzare la nostra “Dancer Card” tramite un’apposita estrazione, ma si potrà scegliere di acquistare l’abbonamento Just Dance Unlimited per accedere a un catalogo di canzoni in continua espansione e che include tracce da tutti gli altri episodi della serie.

Il titolo cercherà di spingere il giocatore il più possibile ad abbonarsi, non facendo molti sforzi per nascondere le tracce che sono bloccate dietro un abbonamento che, va detto, sembra ormai essere diventato indispensabile per i più grandi appassionati del franchise. L’insistenza di Ubisoft potrebbe però dar fastidio ai giocatori più casual, interessati solo a sfruttare il titolo occasionalmente e che non avranno problemi ad accontentarsi di un catalogo di canzoni già abbastanza ricco, che dovrebbe essere in grado di soddisfare i gusti di ogni utente.

Versione recensita: Nintendo Switch