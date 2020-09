Just Cause, gli sviluppatori sono al lavoro sul loro titolo più ambizioso di sempre

Conosciuto principalmente come responsabile della serie Just Cause, Avalanche Studios ha realizzato in tempi recenti anche l’apprezzato RAGE 2 ed è quindi lampante l’esperienza della software house nella creazione di vasti mondi aperti che i giocatori possono divertirsi ad esplorare.

A quanto pare, la compagnia sta lavorando al progetto più grande ed ambizioso a cui abbia mai preso parte, promettendo una qualità delle animazioni mai proposta prima d’ora nella storia della l’azienda. A questo scopo, infatti, ha pubblicato un’offerta di lavoro nella quale vengono cercate alcune figure chiave, come Gameplay Animation Programmer, Senior World Designer ed altre ancora per la sua sede di New York City. Nel caso foste interessati, trovate maggiori informazioni a questo indirizzo.

Ovviamente, per il momento non sono state diffuse informazioni inerenti a questo potenzialmente interessante gioco, ma dovremo attendere sicuramente un bel po’ prima di vedere qualcosa a riguardo, dato che si trova ancora nelle sue prime fasi di sviluppo. La software house, ad ogni modo, si è dimostrata capace di realizzare prodotti di ottima qualità in passato e quindi non vediamo l’ora di saperne di più.

Il precedente lavoro di Avalanche Studios, RAGE 2, ha ottenuto un ottimo 8,2 sulle nostre pagine e nella recensione avevamo affermato che «RAGE 2 vi divertirà parecchio e vi intratterrà per tante ore senza che ve ne rendiate conto. La collaborazione tra Avalanche Studios e Id Software è ben riuscita e mescola una buona solidità a tante trovate geniali di gameplay, benché siano tutte derivative.»