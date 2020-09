John Carmack tornerà sulle scene dopo l’accordo Microsoft/Bethesda?

La notizia del giorno (e forse del mese) è sicuramente l’acquisizione di ZeniMax Media/Bethesda da parte di Microsoft, un accordo che darà i suoi frutti solo nei mesi a venire ma che è destinato a cambiare un bel po’ le carte in tavola nell’industry dei videogiochi.

L’affare è costato la cifra non proprio bassa di ben 7.5 miliardi di dollari, assicurando in colpo solo Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane Studios, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog, Roundhouse Studios.

Ora, John Carmack – storico creatore di classici come DOOM, Wolfenstein e Quake – ha accolto con favore l’acquisizione da parte di Microsoft, con la speranza che possa tornare a produrre grandi titoli come un tempo.

Ricordiamo infatti che Carmack è stato al centro di alcune questioni legali con il id Software a partire dal 2013, anno in cui ha lasciato la compagnia. Ecco il suo commento pubblicato via Twitter:

Great! I think Microsoft has been a good parent company for gaming IPs, and they don’t have a grudge against me, so maybe I will be able to re engage with some of my old titles. https://t.co/GijQGEL4tZ

— John Carmack (@ID_AA_Carmack) September 21, 2020