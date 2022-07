JBL GO 3, ideale come speaker da spiaggia, a meno di 30€ su Amazon!

Con l’arrivo dell’estate, sale la voglia di starsene all’aria aperta. Uno dei dispositivi più apprezzati per divertirsi con gli amici durante le grigliate, picnic o raduni è sicuramente lo speaker Bluetooth portatile. Nel caso ne stavate cercando uno di qualità, oggi vi segnaliamo un’interessante promozione che sicuramente catturerà il vostro interesse. Infatti, il noto portale e-commerce Amazon propone la cassa Bluetooth JBL GO 3 a un prezzo davvero imperdibile.

Lo speaker Bluetooth portatile JBL Go 3, nonostante le dimensioni piuttosto contenute, combina un look di tendenza che non passa inosservato, con tessuti variopinti e inserti vivaci, con un suono di alto livello, grazie al sistema JBL Pro Sound che assicura bassi corposi.

Lo speaker Bluetooth portatile JBL Go 3 è resistente ad acqua e polvere, in quanto ha ottenuto la certificazione waterproof e dustproof IPX67, così da usarlo anche in piscina e in spiaggia senza alcun problema.

Lo speaker Bluetooth portatile JBL Go 3 è dotato anche di una grande autonomia: con una sola ricarica, fornisce sino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth.

Lo speaker Bluetooth portatile JBL Go 3 vi consentirà di godere della vostra musica in qualsiasi condizione meteo e, grazie al suo laccetto integrato, potrete portarlo davvero ovunque.

Solitamente lo speaker Bluetooth portatile JBL GO 3 viene proposto a 39,99€, ma oggi potete averlo a soli 30,99€, con uno sconto del 23% e un risparmio reale di 9€. È il momento giusto per avere uno speaker Bluetooth di qualità e impermeabile a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.