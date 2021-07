Steam, giochi italiani in offerta per la prima volta: prezzi fino a €0,49

Per la prima volta, Steam offre sconti sui giochi italiani per PC compresi sulla piattaforma, grazie ad un’iniziativa dell’associazione di settore IIDEA.

Tra i tanti titoli coinvolti, troviamo anche il secondo capitolo dell’acclamata serie automobilistica Assetto Corsa.

Steam si presta continuamente a promozioni, come apprezziamo su base settimanale, sui migliori titoli per PC.

Spesso e volentieri, spuntano però anche giochi gratuiti, per cui continuate a seguirci per non perdervi promozioni come quella di stamattina.

La promozione sui giochi italiani, che includono Assetto Corsa Competizione, si chiama Games in Italy e la troverete per alcuni giorni sulla home page di Steam.

«L’Italia è nota nel mondo per cibo, arte, design, moda e automobili. Eppure, l’Italia è anche la patria di tantissimi videogiochi. Opere dal respiro internazionale, vincitrici di numerosi premi e riconoscimenti», si legge nell’introduzione di IIDEA.

«In occasione della nuova edizione di First Playable, il principale evento B2B internazionale in Italia sul game business, oltre 70 studi di sviluppo italiani si sono uniti per questa promozione speciale».

I giochi coinvolti sono oltre 150, mentre la promozione si tiene da oggi giovedì 1 fino al prossimo lunedì 5 luglio.

I titoli in offerta comprendono:

Close to the Sun

The Suicide of Rachel Foster

Promesa

Remothered Broken Porcelain

Dry Drowning

Riot Civil Unrest

The Town of Light

Still Here

Albedo

Theseus

A Painter’s Tale

Ma i giochi in offerta, con sconti molto profondi, sono davvero tanti e menzionarli tutti sarebbe impossibile.

Tra gli assenti in lista, citiamo altri due di cui ci siamo occupati di recente: King of Seas di 3DClouds e Hundred Days di Broken Arm Games.

Se siete interessati, potete raggiungere questa pagina su Steam e fare i vostri acquisti per supportare concretamente l’industria italiana.

Soltanto di recente abbiamo discusso delle difficoltà di lavorare in Italia durante una probante pandemia, che porta spesso a rinviare i propri prodotti.

Una nazione, la nostra, che ha recentemente ricevuto un impulso importante con lo stanziamento del First Playable Fund.

Come ci hanno raccontato gli sviluppatori, non è che un inizio, poiché le risorse che questo settore necessita, e merita, sono di gran lunga superiori a quelle stanziate (che non a caso sono andate esaurite nel giro di pochissimo).