Iscriviti ad Audible, e scopri come ricevere un buono da 15€!

Non c’è essere umano che non sia sensibile alle belle storie. È per le belle storie che guardiamo i film, spesso è per le belle storie che ci lasciamo coinvolgere dai videogiochi, dalle serie TV, dai romanzi. E quelle belle storie possono ora essere anche ascoltate, lette dai vostri attori preferiti, grazie ad Amazon Audible.

Il servizio in abbonamento vi mette a disposizione oltre 60.000 libri letti dagli attori più famosi, che potete così ascoltare mentre guidate, siete in viaggio o semplicemente volete rilassarvi, scoprendo le storie scritte da alcuni dei più grandi autori – come Ken Follett o Elena Ferrante – mentre sono delle voci espressive a trasmettervene tutte le emozioni.

Grazie a una promozione proposta da Amazon, iscrivendovi ad Aubile al prezzo di 9,99€ al mese, avrete il diritto di ottenere un buono di 15€, che riceverete via e-mail dopo 5 giorni dall’iscrizione.

La promozione è valida dalle ore 00:00 del giorno 18 dicembre fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2020 solo per coloro che non si sono iscritti in precedenza al servizio. I clienti idonei che parteciperanno alla promozione non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Audible.

Il buono sconto di 15€ può essere utilizzato su ordini idonei di valore uguale o superiore a 30€ con alcune limitazioni:

se rimuovi un prodotto idoneo dal tuo Carrello, così che il valore combinato dei restanti prodotti idonei presenti nel Carrello sia inferiore alla soglia minima di acquisto, il buono sconto non potrà essere applicato

se cancelli il tuo ordine in relazione a un prodotto idoneo, così che il valore combinato dei restanti prodotti idonei presenti nel Carrello sia inferiore alla soglia minima di acquisto, il buono sconto non potrà essere applicato

se restituisci un prodotto idoneo, così che il valore combinato dei restanti prodotti idonei nel Carrello sia inferiore alla soglia minima di acquisto, Amazon si riserva il diritto di addebitarti senza preavviso, sul metodo di pagamento che hai utilizzato per il tuo ordine originario, l’importo corrispondente allo sconto ricevuto con la promozione.

Una volta ottenuto, il buono sconto rimane valido e spendibile fino al 31 gennaio 2021. Se volete approfittare dell’iniziativa e godervi così praticamente un mese a costo zero di Audible ed avere un buono sconto in omaggio, vi raccomandiamo di farlo prima della scadenza del 31 dicembre: seguite il link che vi proponiamo di seguito per tutti i dettagli direttamente da Amazon.

