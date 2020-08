Iscriviti ad Amazon Prime Student (e i primi 90 giorni sono gratuiti!)

Come sicuramente saprete, il programma Amazon Prime Student è da poco arrivato anche in Italia. Grazie alla collaborazione con Microsoft Surface, gli studenti potranno ora usufruire dei benefici di un abbonamento Prime ma con altri vantaggi davvero incredibili, tra cui il periodo di prova a 90 giorni. Prime Student si rinnoverà poi automaticamente a soli 18€ all’anno, ossia la metà rispetto ai 36 euro dell’abbonamento base.

Prime Student permetterà a tutti i suoi abbonati di utilizzare Amazon Prime senza costi aggiuntivi, incluso Prime Video, due milioni di canzoni in streaming senza pubblicità, Twitch Prime e le consegne veloci e illimitate di Amazon Prime. Dopo i primi 90 giorni il costo del servizio sarà in ogni caso della metà, ossia soli 18 euro, oltre alla possibilità di disdire in qualsiasi momento. Sarà anche possibile usufruire del programma Amazon Prime Student per un massimo di 4 anni a partire dalla prima sottoscrizione.

Ma non solo: sarà anche possibile iscriversi al servizio fornendo tutta la documentazione in grado di determinare lo status di studente. Insomma, un’occasione da non perdere per approfittare di tutte le migliori esclusive targate Amazon. Recatevi quindi sulla pagina ufficiale che trovate a questo indirizzo e procedete all’iscrizione utilizzando la mail fornita dalla propria università, portando così a termine la sottoscrizione e beneficiando subito dei vantaggi esclusivi!

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di Amazon Prime Student «

