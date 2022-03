iPhone 13 verde: prenota ora la nuova versione dello smartphone Apple su Amazon!

Apple, in occasione dell’evento “Peek performance” tenuto lo scorso 8 marzo, ha annunciato una nuova colorazione verde per il suo popolare smartphone iPhone 13 e iPhone 13 Pro. In uscita il prossimo 18 marzo, il prodotto è già prenotabile su Amazon; quindi, vi consigliamo di non perdere altro tempo e procedere all’acquisto, così da riceverlo comodamente a casa per il day one.

Ovviamente, il resto delle specifiche tecniche rimane lo stesso. iPhone 13 è animato dal nuovo e potentissimo SoC Apple A15, che offre una CPU fino al 50% più rapida rispetto alla concorrenza e una grafica fino al 30% più scattante, al contempo garantendo un’elevata efficienza che andrà a riflettersi sul consumo di batteria. iPhone 13 è dotto di uno schermo Super Retina XDR, costituito da un pannello OLED da 6,1” a risoluzione 25323×1170 pixel (per una densità di 460 PPI) in gradi di raggiungere una luminosità massima di 1.200 nit per riprodurre al meglio i contenuti HDR.

iPhone 13 presenta un sistema a doppia fotocamera con un’architettura diversa rispetto al passato con obiettivi ruotati di 45°, tra cui spicca il nuovo ultra-grandangolo in grado di catturare il 47% di luce in più, per foto e video migliori, mentre la nuova stabilizzazione ottica mantiene l’inquadratura ferma anche in movimento.

iPhone 13 Pro aggiunge, ai due precedenti, anche un nuovo teleobiettivo con una lunghezza focale di 77 mm e uno zoom ottico 3x, perfetto per i primissimi piani. Phone 13 Pro offre anche una GPU ancora più potente rispetto a quella di iPhone 13 e, soprattutto, un display con refresh rate adattivo a 120Hz che si aggiorna dinamicamente da 10 a 120 volte al secondo in base ai contenuti, in modo da fornire prestazioni al top quando richiesto e risparmiare batteria negli altri casi.

