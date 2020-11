Battlefield 6 è già in fase di test, ecco quando sarà annunciato

Electronic Arts ha confermato che Battlefield 6 è in sviluppo, rivelando la finestra di presentazione del titolo, che era già stato anticipato pochi mesi fa.

L’ultimo capitolo della serie è Battlefield V, titolo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, dopo che Battlefield 1 aveva riaperto il filone storico del franchise di DICE un anno prima.

Stando ad EA, «DICE sta creando il nostro prossimo gioco di Battlefield con dimensioni mai viste prima».

Come rivelato durante la call con gli investitori per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2021, «gli avanzamenti tecnologici delle nuove console stanno permettendo al team di fornire una vera visione next-gen per il franchise».

«Abbiamo play test hands on in corso internamente, e il team sta ricevendo feedback molto positivo sul gioco mentre abbiamo iniziato a coinvolgere la nostra community».

Con i test già avviati, «il prossimo Battlefield è programmato per un lancio nelle vacanze natalizie del 2021, e siamo entusiasti di condividere molto di più sul gioco in primavera».

Per cui, le tappe stabilite per il gioco saranno la prossima primavera per un reveal in pompa magna e la classica finestra a ridosso del Natale per il lancio.

Il successo o meno di Battlefield 6, secondo gli analisti, dipenderà però sempre da come se la caverà Call of Duty del prossimo anno.