Indecisi tra PS5 e Xbox Series X? Nessun problema, arriva la nuova console Atari

Era il 2017 (più precisamente il mese di marzo), quando Atari annunciò che la sua prossima console – chiamata Atari VCS – era stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

La causa del posticipo (pare) fosse a causa dell’aggiornamento della piattaforma a un processore AMD 14nm, con architettura grafica Radeon Vega e due core CPU Zen, i quali avrebbero dovuto sostituire il modello della famiglia “Bristol Ridge”.

Da allora, nessuna notizia è poi arrivata alle nostre orecchie, tanto che col passare dei mesi – oltre all’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio o rallentato la produzione di un gran numero di prodotti, incluso l’hardware – erano in molti a pensare che l’Atari VCS fosse stato del tutto cancellato.

A quanto pare, così non sarà. Novembre 2020 sarà infatti il mese del lancio della nuova console, la quale includerà ben 100 giochi al suo interno. Poco sotto, il nuovo trailer.

Ricordiamo inoltre che l’Atari VCS è il “remake” della console omonima uscita nel lontano 1977. Il nuovo processore includerà Ethernet integrato, 4K con HDCP e un frame buffer che supporta pienamente il video DRM.

In termini di OS, la console da gioco utilizza un sistema operativo Linux con “tonnellate di giochi retrò Atari classici” e “titoli moderni da parte di vari studi di sviluppo”.

L’Atari VCS è disponibile al preordine al prezzo di 389.99 dollari direttamente dal sito della compagnia, e sarà acquistabile in tre differenti colorazioni, vale a dire Black Walnut, Onyx Black e Carbon Gold.

Sicuramente, non si tratta della piattaforma da gioco che scoraggerà gli acquirenti dall’acquistare PS5 e Xbox Series X/S (il titolo della notizia è volutamente ironico), ma è anche vero che per i nostalgici e per i collezionisti incalliti il VCS è sicuramente un oggetto da non lasciarsi sfuggire.

Parlando di “vera” nuova generazione, ricordiamo che PS5 arriverà in Europa il 19 novembre 2020 al prezzo di 499€ per la console con lettore ottico e 399€ per l’edizione Only Digital.

Potete scoprire dove prenotare la console al miglior prezzo sul mercato (non appena prenderanno nuovamente il via i preorder)