Incredibile ma vero, un altro gioco esce a febbraio 2022 (è un JRPG)

Il mese di febbraio del prossimo anno promette di essere davvero molto affollato per quanto riguarda le uscite di videogiochi di un certo peso, incluso ora un atteso JRPG.

Certo, di solito i primi tre o quattro mesi dell’anno sono quasi presi di mira dalla maggior parte dei publisher, ma questa volta sembra che abbiano davvero superato il limite (a partire da Elden Ring).

Vedendo proprio la nuova data di uscita del nuovo soulslike di FromSoftware, a febbraio 2022 ci saranno troppi videogiochi, a cui ora pare aggiungersene un altro di un certo spessore (pur non essendo di fatto un Tripla A).

Come riportato da GameReactor.eu, lo sviluppatore Midgar Studio e il publisher Dear Villagers hanno appena confermato che il loro gioco di ruolo Edge of Eternity arriverà su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X il 10 febbraio 2022.

Alcuni giorni dopo, il 23 febbraio, una versione cloud del gioco sarà lanciata anche su console Nintendo Switch.

Per chi non lo sapesse, Edge of Eternity è un gioco di ruolo a turni ispirato ai titoli che hanno definito il genere negli anni ’90, descritto come «una fusione di JRPG classici e influenze RPG occidentali».

All’inizio di quest’anno, il gioco aveva già lasciato l’Early Access grazie a una versione 1.0 rilasciata anche su PC via Steam l’8 giugno scorso.

Un altro peso massimo che sappiamo essere atteso per febbraio è Horizon Forbidden West, previsto su PS4 e PS5 e in grado di promettere davvero grandi cose per tutti i fan di Aloy. Ma potete vedere voi stessi la titanica lista delle uscite del mese nella nostra pagina delle prossime release.

Vero anche che, se a febbraio 2022 c’era troppa roba da giocare, in questo contesto Ubisoft ha rinviato l’atteso update del suo The Division 2.