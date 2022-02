Incredibile ma vero, qualcuno ha trovato in Nebraska un tesoro videoludico

Noi videogiocatori navigati ne abbiamo sentito, di storie assurde sui videogiochi. Una delle più indimenticabili è con ogni probabilità quella legata al videogioco di E.T., che come ricorderete venne sepolto in centinaia e centinaia di copie invendute in un deserto nel New Mexico, cosicché non venisse mai più ritrovato, tanto fu il flop fatto registrare.

Qualcun altro, però, è riuscito a trovare un tesoro ben migliore delle copie nascoste di un videogioco noto per il suo fallimento. È il caso di quanto accaduto in Nebraska, dove un rivenditore conosciuto come Gameroom è entrato in possesso di una valanga di videogiochi abbandonati da un negozio chiuso nel 1994, con molte copie di questi titoli che sono ancora intonse.

Tra i videogiochi rinvenuti, come mostrato nel video, ci sono alcune cartucce SNES di Chrono Trigger, stimate a $2.400. Ci sono anche copie da $1.400 di Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time, copie da $1.200 di Final Fantasy VI e copie da $750 di Sunset Riders.

Insomma, se il fortunato ritrovatore vorrà mettere all’asta tutte queste bellezze, sicuramente potrà portare a casa un gruzzolo consistente. Le stime, sottolineiamo, sono in questo caso operate da Price Charting, un sito dove è possibile verificare il valore indicativo di retrogames.

Oltretutto, è possibile che il valore di queste cartucce possa salire ulteriormente, dopo che saranno valutate da chi di dovere e se dovessero risultare di grade particolarmente elevato, come accaduto per quella da record di Super Mario di qualche tempo fa.

Al momento, tuttavia, Gameroom ha fatto sapere – apprendiamo da IGN USA – di non avere ancora stimato il valore complessivo di questa collezione, e che non intende rivelarlo prima di aver catalogato e documentato tutto quanto ha ritrovato. Secondo le stime, però, dovrebbe aggirarsi sulle decine di migliaia di dollari.

Non male, insomma, per un ritrovamento di fortuna.