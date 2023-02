In attesa del prequel, Bayonetta 3 segna un piccolo ma importante record

Bayonetta 3 ha chiuso, almeno per ora, la saga di Platinum Games. Un franchise che non è mai stato un best seller, ma proprio questo terzo capitolo si è fatto valere in pochi mesi.

Il titolo uscito su Nintendo Switch, che potete recuperare ovviamente su Amazon, è stato un ritorno glorioso di un progetto annunciato tantissimo tempo fa.

Bayonetta 3 si è anche aggiornato di recente, andando a modificare leggermente alcune delle sue sequenze rendendole più accessibili.

E non solo, perché proprio in attesa del prequel è arrivata anche una demo molto gradita del nuovo episodio, giocabile all’interno dell’action per Switch.

Come annunciato dalla stessa Platinum Games su Twitter, il capitolo finale della trilogia delle avventure di Cereza segna un traguardo molto importante.

Bayonetta 3 ha infatti totalizzato un milione di copie vendute.

LRT: #Bayonetta3, developed by PlatinumGames and published by Nintendo, is officially a Million-Seller!

Out now on #NintendoSwitch https://t.co/sdTheORsJr — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) February 14, 2023

Può sembrare un numero esiguo se paragonato a videogiochi come God of War Ragnarok, giusto per fare un esempio, che hanno venduto un numero ben più imponente di copie.

Per non citare dei colossi come Red Dead Redemption 2, che giusto qualche giorno fa ha raggiunto una cifra spropositata anche lui.

Ma un milione di copie per il franchise a pochissimi mesi dall’uscita è davvero notevole. Bayonetta 3 è stato pubblicato infatti il 28 ottobre 2022, e in meno di quattro mesi è già un million seller.

L’hype ha dato una spinta al gioco senz’altro, così come l’indubbia qualità del titolo che ha convinto molti a tornare, oppure scoprire, nel mondo di Bayonetta.

Questo probabilmente potrà dare una spinta ulteriore a Platinum Games per continuare la saga, visto che già Hideki Kamiya aveva lasciato intendere che ci potrebbero essere altri episodi.

Intanto il franchise si sta effettivamente allargando ma non con un sequel, perché Bayonetta Origins sarà un prequel decisamente inaspettato e diverso dagli standard della saga.