Bayonetta 3, l’ultima patch include la demo giocabile del nuovo capitolo: ecco come sbloccarla

Con l’ultimo aggiornamento di Bayonetta 3, Nintendo ha deciso di includere una gradita sorpresa per tutti i fan, curiosi di scoprire la prossima avventura della strega di PlatinumGames: sarà infatti possibile sbloccare una demo giocabile del nuovo capitolo della serie.

Il terzo episodio (che trovate in sconto su Amazon) chiude la prima trilogia dedicata a Cereza, ma questo non significa che la saga non andrà avanti: il publisher ha infatti già annunciato l’arrivo di Bayonetta Origins, un capitolo diverso dalla saga principale.

Con l’aggiornamento 1.2.0 di Bayonetta 3, rilasciato solo la scorsa settimana e che ha reso il gioco più facile, la casa di Kyoto ha dunque deciso di includere anche una demo proprio di Origins, ma che non sarà accessibile fin da subito.

Dato che si trattava di una novità nascosta e che molti fan non erano ancora riusciti a scoprirla, il publisher ha deciso di pubblicare un’utile guida per sbloccare il teaser giocabile, in pochi semplici passi.

La demo di Bayonetta Origins è inclusa nell'ultima patch di Bayonetta 3.

Per poter accedere fin da subito alla demo di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, dovrete assicurarvi che la vostra copia di Bayonetta 3 sia aggiornata alla versione 1.2.0, per poi visitare il negozio «Porte dell’Inferno».

Al suo interno, dovrete cercare il «Vecchio libro di foto» e acquistarlo in-game: una volta fatto questo, nella schermata di selezione dei capitoli sbloccherete la demo del nuovo episodio della saga.

Per iniziare, assicurati di aver installato l'aggiornamento più recente per #Bayonetta3 (v.1.2.0). Poi, visita il negozio "Porte dell'Inferno" all'interno del gioco e acquista il Vecchio libro di foto per sbloccare il teaser giocabile nello schermo di selezione dei capitoli!

Una sorpresa sicuramente inaspettata da parte della casa di Kyoto e che farà felici i fan che hanno già acquistato il terzo capitolo della saga, che vedranno così premiata la loro fedeltà con una demo esclusiva.

Al momento non è chiaro se questo teaser giocabile resterà legato per sempre al terzo episodio o se in futuro sarà rilasciata anche separatamente sul Nintendo eShop: per il momento, non possiamo che augurare buon divertimento ai fan che si sono già divertiti con l’ultima avventura di PlatinumGames.

Ricordiamo che Bayonetta Origins è un capitolo dedicato principalmente ai principianti: si tratta di un’interpretazione unica e dedicata a chi non ha familiarità con i giochi action, o perfino con la stessa saga d’origine. Il nuovo episodio potrebbe essere solo l’inizio di un nuovo ciclo: stando alle parole di Hideki Kamiya, la saga potrebbe essere addirittura eterna e non avere mai fine.