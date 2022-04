In Assassin’s Creed Valhalla, solo una renna è peggio di un bug

Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo della saga degli Assassini di Ubisoft, è un gioco davvero notevole, sebbene abbia dalla sua ancora alcuni bug piuttosto strani.

L’odissea di Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) è infatti un’avventura che non ha mai detto no ad aggiornamenti e patch, sebbene qualche glitch a quanto pare non sia sfuggito a un occhio attento.

I contenuti gratis in arrivo nelle prossime settimane sono davvero numerosi, quindi chissà se gli update riguarderanno anche qualche bug fix di rito.

Difatti, come riportato anche da Game Rant, un giocatore di Assassin’s Creed Valhalla è stato colto alla sprovvista da una… renna.

L’utente Reddit ‘Shiny_puffy_llama’ ha recentemente condiviso una clip della sua avventura in Valhalla, in cui lo vediamo in uno dei tanti accampamenti nordici sparsi per la campagna europea.

Camminando accanto a diversi PNG, Eivor viene improvvisamente caricato da una renna apparsa dietro di lui, apparentemente sbucata dal nulla.

Il cervo infuriato provoca rapidamente il caos nella location norrena, tanto che anche quando Eivor si da da fare durante uno dei minigiochi legati alle sfide alcoliche la renna sembra continuare il suo assalto indisturbata.

La clip di ‘Shiny_puffy_llama’ raggiunge livelli surreali quando, nonostante sia assalito dalla renna selvaggia, Eivor risponde alle parole del guerriero nordico durante la gara di bevute, come se nulla fosse (il tutto mentre un bardo intona una filastrocca delle sue).

Al momento non è chiaro perché l’animale continui ad attaccare il giocatore così lontano dal suo habitat naturale, ma sicuramente potrebbe trattarsi di un bug di qualche tipo (in grado di strapparci una risata).

Parlando d’altro, avete letto che alcune settimane fa sono arrivati dei commenti ufficiali per quanto riguarda Assassin’s Creed Rift, spin-off di Valhalla dedicato a Basim?

