Resident Evil 4 Remake, la patch day-one sistemerà l’effetto grafico più criticato

Sebbene Resident Evil 4 Remake sia stato particolarmente elogiato da fan e addetti ai lavori per il suo gameplay e le grafiche rinnovate, uno degli aspetti svelati più di recente non era andato proprio giù alla community, ovvero la pioggia.

I primi filmati che mostravano infatti la pioggia in azione sul remake del quarto capitolo (che potete prenotare su Amazon) lasciavano trasparire un evidente contrasto tra l’effetto grafico e il resto delle ambientazioni, che stonava non poco con l’atmosfera che Capcom intende realizzare.

Un difetto grafico talmente evidente al punto da essere stato paragonato addirittura a GTA Trilogy — un confronto non esattamente lusinghiero, considerata la qualità delle rimasterizzazioni della trilogia di Rockstar Games.

In un’intervista rilasciata a Press Start Australia, il producer Hirabayashi Yoshiaki ha ammesso di aver ascoltato le reazioni della community, promettendo che l’aggiornamento day-one riuscirà a rendere il tutto molto più presentabile per il lancio.

La pioggia di Resident Evil 4 Remake diventerà presto un lontano ricordo.

La redazione di Press Start Australia ha infatti chiesto espressamente al producer se in occasione del lancio sarebbero arrivate modifiche a questo elemento grafico, non esattamente ottimale da vedere e che distrarrebbe i giocatori, ricevendo una risposta positiva per la community:

«Abbiamo visto le reazioni del pubblico agli effetti della pioggia: stiamo lavorando su una patch day-one per implementare dei miglioramenti».

Insomma, sono state proprio le reazioni negative dei fan a far comprendere a Capcom come questo aspetto rischiasse di rovinare la presentazione grafica di Resident Evil 4 Remake, portando gli sviluppatori a tornare indietro sui propri passi in vista del lancio.

A questo punto non ci resta che attendere il day-one effettivo del remake, che ricordiamo essere in uscita il 24 marzo 2023, per scoprire quale sarà la resa grafica definitiva: vi terremo naturalmente aggiornati se dovessero emergere ulteriori novità rilevanti.

Una delle novità più apprezzate invece a livello di gameplay è il miglioramento del coltello: gli sviluppatori hanno spiegato di averlo reso più potente per rendere più attiva la giocabilità degli utenti, “tagliando” così sia i nemici che le relative fasi QTE.

Tra poche ore dovremmo inoltre essere in grado di scoprire ulteriori novità interessanti: Resident Evil 4 Remake sarà infatti uno dei 5 giochi protagonisti del nuovo evento Capcom Spotlight.