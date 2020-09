Imperdibili offerte su smartphone e smartwatch su eBay!

Continuano le offerte su eBay e quest’oggi sono davvero molto, ma molto interessanti. Ai nostri lettori abbiamo infatti deciso di segnalare un gran numero di smartphone, smartwatch e smartband proposti a prezzi davvero molto allettanti, con sconti fino al 60%. Ovviamente, tutti gli oggetti che trovate in elenco sono nuovi e sigillati, oltre a essere messi in vendita da utenti con migliaia di feedback positivi e con l’opzione del “compralo subito” (vale a dire che non dovete aspettare giorni per vincere un’asta).

Partiamo quindi con il sorprendente SAMSUNG GALAXY S20, offerto a soli 669,99€ contro i 1.221,98€ del costo base (vale a dire il 45% di sconto). Proseguiamo con l’altrettanto interessante XIAOMI REDMI NOTE 9 MIDNIGHT GREY da 128 GB, proposto al prezzo di soli 159,99€ contro i 259,99€ del prezzo originale, per poi passare al notevole Smartphone Xiaomi Redmi Note 8T, proposto a soli 144,99€ contro i 229,99€ del prezzo di listino.

Proseguiamo con il versatile Smartwatch XIAOMI MI SMART BAND 4, offerto a soli 25,99€ contro i 49,90€ del prezzo base, per poi passare al sempreverde IPHONE 11 di Apple in varie colorazioni a 649,99€ contro i 849,00€ del costo di listino (vale a dire il 23% di sconto), passando poi al decisamente più economico – ma altrettanto valido – Mi 10, disponibile al prezzo di 529,99€ contro i 749,99€ del prezzo di listino.

La lista di offerte speciali che trovate su eBay in queste ore continuano: da non perdere infatti anche il notevole Xiaomi Redmi 9 a soli 134,99€ contro i 159,99€ del prezzo base, passando poi al SAMSUNG GALAXY A20 bianco a soli 127,99€ contro i 189,99€ del costo di listino. E ancora, il sorprendente Apple Watch Series 5 a 429,00€ contro i 489,00€ del costo base, cui segue l’economico SMARTWATCH M 4 SMART BAND a soli 16,90€, contro i 19,90€ del costo di listino.

Le offerte su smartphone e smartwatch