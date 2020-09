Gli imperdibili di eBay: tante offerte su smart TV e soundbar

È tempo di nuove offerte Imperdibili sulle pagine di eBay, il noto rivenditore online che vi consente di approfittare di prezzi vantaggiosi su un’ampia categoria di prodotti. Tra quelle disponibili ora, vi raccomandiamo di avvantaggiarvi delle promozioni dedicate a smart TV e soundbar, che vi consentono di creare la postazione home cinema dei vostri sogni rinnovando le vostre dotazioni in termini di comparto sonoro e televisore.

Tra le smart TV in promozione trovate, ad esempio, Samsung UE50RU7090 da ben 50″: parliamo di un pannello LED in 4K (3840 x 2160) con rapporto 16:9, ma che vi consente di godere di contenuti anche a risoluzioni inferiori (ovviamente), qualora non venissero trasmessi in 4K. La smart TV è dotata di collegamento Wi-Fi, di porta ethernet e di Bluetooth per comunicare e mettere in funzione le sue applicazioni smart, grazie alle quali potete godervi i vostri video preferiti su Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e via dicendo. Inoltre, il televisore è anche dotato di standard VESA, che vi consente di rimuovere i supporti per il posizionamento su un mobile e di appenderlo alla parete, realizzando la miglior postazione per le vostre esigenze. Lo sconto è di quelli importanti: si passa dai 546,99€ di listino agli attuali 349,99€, con un taglio del 36% del prezzo.

Per completare la vostra dotazione da home cinema, vi segnaliamo lo sconto imperdibile sulla soundbar Samsung HW-Q800T: capace di comunicare con i vostri dispositivi sia attraverso Wi-Fi che via Bluetooth, la soundbar è in grado di riprodurre file audio nel formato ALAC, AAC, WAV, FLAC, MP3, OGG e AIFF, ed è anche possibile installare l’assistente vocale Alexa per farsi aiutare nella vita domestica di tutti i giorni, o per interagire con gli articoli di domotica che avete installato nella vostra casa. Grazie allo sconto, potete comprare la soundbar spendendo 499€, con un risparmio del 20% rispetto ai 699€ previsti di listino.

Di seguito, la nostra selezione delle offerte Imperdibili di eBay su smart TV e soundbar.

Offerte Imperdibili di eBay su Smart TV e Soundbar