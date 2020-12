Impazzite per i capelli next-gen di FIFA 21? EA ha buone notizie per voi

Continua a destare scalpore la fattura eccelsa dei capelli dei calciatori nella versione next-gen di FIFA 21.

Il calcistico di EA Sports ha segnato il debutto di una nuova tecnologia per la realizzazione delle chiome delle stelle del “gioco più bello del mondo”.

Avevamo già sottolineato la bontà di questa tecnologia nella nostra analisi dell’upgrade che ha introdotto una qualità a dir poco next-gen proprio nell’ultimo capitolo della serie sportiva.

Nella giornata di ieri, in tanti si sono accalcati in rete per rimarcare a loro volta con gif e video l’impressionante risultato dei team di sviluppo di Electronic Arts.

Oggi, però, abbiamo buone notizie sempre in chiave next-gen per gli amanti del fotorealismo: come sottolineato dal ben informato utente Twitter Nibel, la tecnica utilizzata in FIFA 21 per le capigliature dei calciatori farà presto capolino nelle altre produzioni di EA.

(PS: this is powered by Frostbite Engine's new Strand Hair Technology, meaning that you will see this kind of hair in other EA titles) — Nibel (@Nibellion) December 22, 2020

In particolare, la tecnologia in questione è integrata nel motore grafico Frostbite Engine della software house svedese DICE.

Il motore viene adoperato come middleware di tutte le produzioni del gruppo californiano, tra cui Battlefield, Dragon Age e tante altre.

La tecnica si chiama Strand Hair Technology, e sarà implementata in ogni gioco next-gen uscirà dagli uffici dei diversi studi di Electronic Arts.

Strand Hair Technology è stata mostrata già nel 2019 e vi avevamo proposto dei video in tal senso, proprio perché rappresentavano alcune delle prove più tangibili di una next-gen che fatica a decollare dal punto di vista dell’effetto wow.

DICE ha in rampa di lancio un nuovo Battlefield per il 2021, ed è lecito immaginare che, in quanto creatrice dell’engine, sarà metterla in mostra a dovere. BioWare è anch’essa attesa al varco, anche se si sta facendo aspettare un po’ più del previsto.