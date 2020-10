Immortals: Fenyx Rising di Ubisoft includerà microtransazioni?

Qualche tempo fa Ubisoft annunciò il suo Gods & Monsters, che ha di recente cambiato nome in Immortals: Fenyx Rising. Il titolo, che balzò all’occhio per la sua somiglianza non troppo velata con l’eccellente The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ci porterà nel bel mezzo della mitologia classica, facendoci incontrare creature dell’epica e dèi dell’Olimpo.

In attesa dell’uscita, prevista per il prossimo 3 dicembre, la Australian Classification Board – l’ente australiano corrispondente del nostro PEGI – ha preso in analisi il gioco, identificando la fascia d’età ideale per la sua fruizione. Secondo la loro analisi, parliamo di un gioco valutato M for Mature, ma attenzione: nella scala australiana, infatti, questo significa che è adatto a un pubblico dai 15 anni in su, e non fa riferimento ai nostri canonici 18 anni. Per confronto, anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild aveva avuto la stessa valutazione per il mercato australiano.

Immortals: Fenyx Rising arriverà il 3 dicembre

Uno sguardo dall'alto ad una delle regioni giocabili.

La valutazione dell’ente ci rivela non solo che Immortals: Fenyx Rising proporrà «temi fantasy, violenza e interattività online», ma ci dà anche notizia che, in qualche modo, troveremo degli «acquisti in-game». Non ci è dato sapere, per ora, quale sarà la natura di queste microtransazioni: potrebbe trattarsi di acquisti per oggetti cosmetici che vadano a personalizzare il nostro Fenyx (che, vi ricordiamo, è liberamente modificabile anche nel sesso), o magari di piccoli extra che speriamo non abbiano un impatto sul gameplay, cascando nella trappola del pay-to-win.

Attendiamo di scoprirne di più da Ubisoft e, nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra ricchissima video anteprima, dove vi abbiamo mostrato tanto gameplay dopo esserci misurati per diverse ore con il gioco.

L’uscita di Immortals è fissata per il 3 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, Amazon Luna, PS5 e Xbox Series X|S.