Immortals Fenyx Rising a soli 39,99€ su Amazon

Uscito davvero da pochissimi giorni, Immortals Fenyx Rising è già acquistabile su Amazon a prezzo scontato in versione Sony Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One! Nel caso non lo conosceste, si tratta del nuovo videogioco firmato dagli autori di Assassin’s Creed Odyssey che, proprio grazie al lavoro nel celebre franchise, hanno potuto affondare gli artigli nella suggestiva mitologia dell’Antica Grecia.

Questa avventura fantasy dalle tinte open world offrirà uno stile grafico pittorico davvero unico nel suo genere, immergendoci in un mondo di fantasia nel quale il giocatore potrà sfruttare le proprie abilità divine per sconfiggere alcune tra le più famose (e pericolose) creature mitologiche greche, salvando così gli déi dell’Olimpo in un viaggio eroico mai visto prima.

In Immortals Fenyx Rising vestiremo infatti i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone. Saremo quindi chiamati a esplorare l’Isola dei Beati, dimostrando il nostro eroismo affrontando alcune creature mitologiche, tra cui Gorgoni, Arpie e gli immancabili (e pericolosissimi) Ciclopi. Grazie a una gran quantità di poteri speciali (ricevuti in dono dagli déi dell’Olimpo), Fenyx dovrà superare intricati dungeon, affrontando allo stesso tempo gesta eroiche degne di un dio.

Ma non solo: in Immortals Fenyx Rising potremo spostarci liberamente sul terreno e planare in aria, sfruttando varie abilità utili a esplorare questo mondo pieno di sfide e missioni, con l’obiettivo finale di diventare i veri eroi dell’Antica Grecia.

Nella recensione apparsa sulle nostre pagine, Paolo Sirio ha affermato: «Immortals Fenyx Rising ha un’estetica derivativa e ispirazioni chiare come il sole ma la sua componente puzzle gli consente di emanciparsi al confronto con altri titoli dello stesso segmento che si affidano invece solo a NPC stereotipati e quintali di missioni tutte uguali dallo scarso significato.»

