Il wresting WWE diventa un gioco di ruolo

A quanto pare la serie di videogiochi della WWE è destinata a rinnovarsi in una maniera al quanto inaspettata, per la gioia di tutti gli amanti del wrestilig.

Dopo WWE 2K22 (che trovate su Amazon a prezzo imperdibile), l’ultimo capitolo della serie che è arrivato dopo il mancato appuntamento con il 2021 e il flop del 2020, adesso sembra proprio che i fan dovranno aspettarsi in futuro un gioco di ruolo in salsa WWE.

La notizia perviene direttamente dai piani alti, nello specifico da Stephanie McMahon, Chief Brand Officer di WWE, che durante una conference call ha parlato dei recenti successi della serie e della volontà di volerla innovare esplorando nuovi territori.

Sempre durante la conferenza è stato svelato che sono stati presi degli accordi per la creazione di un nuovo gioco di ruolo WWE, e a quanto pare quest’ultimo sarà annunciato presto.

Stephanie McMahon Touts WWE 2K22 As A Commercial And Critical Success, Reveals A WWE RPG Is Coming https://t.co/9Shh1LlePV

— Fightful Wrestling (@Fightful) May 5, 2022