Il trailer finale di Star Wars Jedi: Survivor è tutto azione e spade laser

Dopo il successo del precedente Star Wars Jedi: Fallen Order, manca ormai davvero poco al debutto ufficiale di Star Wars Jedi: Survivor, nuovo episodio della saga videoludica canonica nell’universo di Guerre Stellari.

In vista del lancio, atteso per la fine di questo mese, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno appena pubblicato il trailer finale del gioco, nel quale possiamo vedere diversi scorci di gameplay e tuffarci nel cuore delle vicende – che coinvolgeranno ancora una volta il protagonista Cal Kestis, ora più maturo e consapevole rispetto a quanto abbiamo visto in Fallen Order.

«La storia di Cal Kestis continua su STAR WARS Jedi: Survivor™, una nuova epica avventura che metterà Cal a dura prova, spingendolo a combattere per impedire che la galassia cada nell’oscurità» anticipa EA, in accompagnamento al video, che potete vedere in apertura alla nostra notizia e sul canale YouTube ufficiale di EA.

Star Wars Jedi: Survivor arriva il 28 aprile

In precedenza, gli appassionati della saga avevano potuto mettere le mani, nel 2019, su Fallen Order, che aveva colpito positivamente per il suo modo di introdursi in punta di piedi nell’universo della saga, come vi raccontammo nella nostra video recensione dell’epoca.

Sappiamo che quest nuovo capitolo (lo trovate su Amazon) cercherà di migliorare in modo significativo diversi aspetti del suo capostipite, come l’approccio all’esplorazione e il viaggio rapido. Inoltre, è stato già confermato che per chi vorrà giocare su computer ci saranno dei requisiti di sistema decisamente importanti, e che il gioco dovrebbe includere anche delle feature di smembramento a colpi di spada laser, inizialmente ostracizzate dalla visione di Disney.

L’appuntamento con Star Wars Jedi: Survivor è atteso per il prossimo 28 aprile, quando il gioco di casa Respawn sbarcherà ufficialmente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Date come sempre un’occhiata alla nostra scheda del gioco per non perdervi nessuna novità in merito. Per tutti i dettagli su edizioni e pre-order del titolo, invece, c’è il nostro articolo dedicato.