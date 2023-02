Star Wars Jedi Survivor dice sì agli smembramenti: Disney ha cambiato idea

Uno degli aspetti più criticati di Fallen Order fu la completa rimozione di ogni possibile smembramento dei nemici umani con la spada laser: fortunatamente, è stato ormai chiarito che con Star Wars Jedi Survivor la situazione sembra essere decisamente cambiata.

Del resto, la possibilità di utilizzare la spada laser per rimuovere gli arti dei propri nemici è da sempre uno degli aspetti più iconici delle battaglie di Guerre Stellari, motivo per il quale gli sviluppatori pare abbiano insistito per poterlo utilizzare nel sequel di Fallen Order (che potete prenotare su Amazon).

Come molti fan infatti ricorderanno, la decisione di rimuovere questa meccanica arrivò dietro precisi ordini di Disney e Lucasfilm, che evidentemente non volevano incoraggiare azioni del genere contro nemici umani.

In un nuovo filmato gameplay pubblicato da IGN.com, è però possibile notare come Disney sembrerebbe aver cambiato idea: come riportato da TrueAchievements, sembra infatti che in Star Wars Jedi Survivor adesso sia possibile smembrare anche gli umani, e non più solo i droidi o altre creature.

Intorno al minuto 4:12 del nuovo filmato gameplay, che vi allegheremo qui di seguito, è infatti possibile vedere uno Scout Trooper senza una gamba, per poi osservare poco dopo Cal Kestis tagliarla proprio contro un nemico identico.

Evidentemente, la posizione di Disney e di Lucasfilm deve essersi ammorbidita rispetto all’uscita del primo capitolo della saga: con molta probabilità non sarà infatti una meccanica particolarmente dettagliata, limitandosi solamente a braccia e gambe.

In ogni caso, si tratta di un passo in avanti considerevole rispetto a Fallen Order che contribuirà ad aumentare il coinvolgimento dei giocatori. E, chissà, potrebbe perfino servire anche come strumento meta-narrativo per mostrare anche la stessa crescita di Cal Kestis come personaggio.

Tra le novità che saranno implementate in Star Wars Jedi Survivor non ci sarà naturalmente solo lo smembramento: Respawn ha infatti commentato diverse nuove feature di gameplay, tra le quali ci sarà anche il viaggio rapido.

Il team di sviluppo ha inoltre chiarito la scelta di lanciare il titolo solo su console next-gen e PC, spiegando che l’intenzione è sempre stata quella di evolvere l’esperienza di gioco grazie alla potenza delle nuove generazioni.