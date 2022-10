Il trailer del film di Super Mario potrebbe aver copiato Diablo 2

Cosa c’entra il film di Super Mario con Diablo 2? Probabilmente nulla, ma il trailer fa sorgere almeno qualche dubbio.

Certo Bowser non sfigurerebbe nell’ambiente gotico del mondo del gioco fantasy di Blizzard, che sia in versione LEGO su Amazon o meno, ma non è ancora così brutale.

Qualche settimana fa lo abbiamo visto anche in azione con la voce di Jack Black, nel trailer del film che Nintendo ha finalmente mostrato.

E sebbene sembra che il film di Super Mario possa essere un musical, o avere almeno dei momenti musicali, qualcuno ha scoperto un paragone con Diablo 2.

Nel trailer del film di Super Mario abbiamo visto Bowser intento ad invadere il regno dei pinguini, con la tipica comicità che contraddistingue a volte il franchise Nintendo.

Il filmato si apre proprio con l’attacco dei Re dei Koopa che, imperioso, devasta senza pietà il mondo dei pinguini sciogliendo tutto il ghiaccio per trovare la Super Stella.

Per caso vi ricorda l’introduzione di Diablo 2: Lord of Destruction? In caso contrario, guardate il video confronto dello youtuber Zaptagious:

I due filmati hanno scene simili, con prospettive simili, situazioni simili e forze in campo simili.

Certo il trailer di Super Mario e quello di Diablo 2 sono stati tagliuzzati e montati per poter mostrare le scene identiche, ma non si può negare che non presentino delle suggestioni molto simili.

Nonostante ciò è impressionante la somiglianza tra le dinamiche delle due scene che, davvero, in certi momenti sembrano uno la versione family friendly dell’altro.

Diablo 2, ovviamente, perché Bowser che scioglie il mondo dei pinguini è molto più inquietante.

Nel frattempo i fan hanno provato a rielaborare il trailer di Super Mario come se fosse un film, ma fatto su Nintendo 64. Il risultato è epico, ovviamente.

E c’è chi non ha perso l’occasione per tentare la gag, ed è ovviamente Devolver Digital.