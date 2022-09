Il soulslike 2D che omaggia Elden Ring è disponibile (e sembra bellissimo)

Elden Ring ha sicuramente lasciato il segno, sebbene non mancano tutta una serie di soulslike atti ad omaggiare l’ormai classico open world fantasy di FromSoftware. Tra questi, vi è ora anche il bellissimo Moonscars.

Di titoli ispirati a Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) ne è pieno il mercato, sebbene i fan non sembrano essere stanchi di figli illegittimi.

Basti il promettente titolo made in Italy in arrivo nei prossimi mesi, ossia Enotria The Last Song, sebbene è ora disponibile un nuovo souls in 2D che strizza l’occhio all’ultimo capolavoro di From.

Come riportato anche da Nintendo Everything, il gioco è disponibile per il download da poche ore, tanto che è stato rilasciato anche un nuovo trailer della storia davvero molto interessante.

Moonscars è infatti un titolo in 2D dalle meccaniche molto simili a quelle dei souls e dei metroidvania, in uscita ieri per Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC Windows.

Prendendo il controllo di un personaggio di nome Grey Irma, il nostro compito sarà quello di trovare lo Scultore e svelare così il mistero della sua esistenza.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco, via eShop:

Sotto la cupa luce della luna, la feroce guerriera d’argilla Grey Irma combatte, spinta da uno scopo solitario: trovare lo Scultore e svelare il mistero della sua esistenza. Spingete i limiti delle vostre capacità di combattimento e padroneggiate nuove abilità per progredire in un mondo 2D non lineare e spietato. Affrontate l’implacabile oscurità che cerca di distruggervi. In Moonscars, ogni morte è una lezione imparata e, man mano che superate ogni sfida, vi verranno rivelate nuove verità. La morte ti forma. Prima di risorgere, devi prima cadere. Trasformatevi in un guerriero provetto attraverso un ciclo di prove e trionfi.

Se i soulslike sono il vostro pane quotidiano, da poco abbiamo provato il promettente Wo Long Fallen Dynasty, di cui vi abbiamo parlato su queste stesse pagine.

Ma non solo: un nuovo annuncio di lavoro di FromSoftware parla specificatamente di mech, riaccendendo così le speculazioni sul nuovo Armored Core.