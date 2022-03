Il Signore degli Anelli offre tanti bonus gratis ai giocatori, per sempre

Come parte del 15° anniversario di The Lord of the Rings Online, lo sviluppatore Standing Stone Games sta rendendo la maggior parte dei contenuti di espansione esistenti del MMORPG, incluse le classi premium, completamente gratuiti.

Senza nulla togliere a giochi come L’Ombra di Mordor, il titolo multiplayer dedicato alla saga ha ancora un bel po’ di giocatori dalla sua, anche per via del crescente interesse verso il brand.

In attesa di provare con mano il gioco stealth dedicato a Gollum, gli utenti potrebbero volere dare una seconda chance al MMORPG in questione.

Come riportato anche da GameSpot, Lord Of The Rings Online sta rendendo una tonnellata di vecchi contenuti gratuiti, per sempre.

Le espansioni ora gratuite per il gioco includono Mines of Moria, Siege of Mirkwood, Rise of Isengard, Riders of Rohan e Helm’s Deep.

Inoltre, gli abbonati VIP avranno accesso alle espansioni più recenti di Mordor, Minas Morgul e War of the Three Peaks, senza costi aggiuntivi.

Diverse classi, così come la razza degli Elfi Alti, diventeranno free per tutti i giocatori: queste includono le classi Rune-keeper, Warden e Beorning. Potete leggere di più sui piani per il 15° anniversario del gioco a questo indirizzo.

Oltre a più contenuti disponibili per i giocatori free-to-play senza costi aggiuntivi, Standing Stone Games introdurrà una nuova zona a tema Hobbit, chiamata Yondershire, descritta come una “regione scarsamente popolata di brughiera, boschetti e paludi”.

Lord of the Rings Online è stato originariamente sviluppato da Turbine e rilasciato nel 2007 con un modello basato su abbonamento, passando al modello free-to-play nel 2010.

Rimanendo in tema di grandi giochi su licenza, avete letto tutte le novità su Hogwarts Legacy, il prossimo gioco dedicato al Mondo Magico di Harry Potter?