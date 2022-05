Il PvP di Elden Ring non è sempre epico: ecco le morti più comiche

Elden Ring, come ogni titolo From Software, permette ai giocatori di testare le proprie build scontrandosi in feroci duelli PvP.

Molti dei giocatori che esplorano l’Interregno, che potete scoprire anche voi tramite Amazon, alla fine si ritrovano a cercare una morte gloriosa contro altri giocatori.

I quali vanno incontro a delle morti a dir poco comiche, come quella di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa.

Altri diventano anche degli eroi, come il celeberrimo Let Me Solo Her che di recente ha salutato la community di Elden Ring per l’ultima volta.

Oltre ad essere evocati in supporto come il leggendario Let Me Solo Her, i giocatori di Elden Ring si possono scontrare tra di loro.

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di assistere ad imprese epiche, scontri incredibili e build fantasiose che hanno colto di sorpresa anche i giocatori più esperti.

Ma, ovviamente, anche a delle morti esilaranti che concludono degli scontri che, altrimenti, sarebbero stati epici.

Se volete farvi qualche risata alle spalle dei giocatori di Elden Ring, qualcuno su Reddit ha fatto una compilation delle morti più comiche del PvP.

Ci dispiace per i protagonisti di queste clip, ma in alcuni casi abbiamo riso di gusto. Aiuta sicuramente anche la colonna sonora, che rende l’altrimenti truce Elden Ring un titolo più leggero.

Titolo che proprio in queste ore ha registrato l’ennesimo record, relativo ad un volume di vendite a dir poco straordinario.

Chissà che From Software si possa ripetere in futuro. Magari in un progetto ispirato ad un manga ed anime, visto che è stata “opzionata” dall’azienda conglomerata di cui fa parte.

Contestualmente vi segnaliamo un nostro nuovo SpazioGames Originals a cui ha partecipato Bandai Namco. Si parla di hype, gestione dei brand e, ovviamente, Elden Ring.