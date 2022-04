Il publisher di Elden Ring cambia ufficialmente logo (e i fan non sono contenti)

Bandai Namco, uno dei publisher più amati dai videogiocatori negli ultimi anni, alla fine ha deciso di procedere con un cambiamento precedentemente annunciato, ma accolto con poco entusiasmo dai suoi appassionati.

La compagnia, reduce dall’incredibile successo ottenuto da Elden Ring – il capolavoro soulslike di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon – sta infatti per cambiare pelle e presentarsi al pubblico con un nuovo logo.

Nonostante i fan avessero già segnalato come il nuovo marchio fosse senza identità, Bandai Namco ha deciso di proseguire con la propria strada e di pensare semplicemente al futuro.

Curiosamente, il publisher aveva però deciso di cambiare idea e di modificarlo nuovamente, che adesso è diventato ufficiale: nei prossimi videogiochi in uscita dovremmo dunque vedere il seguente logo, a differenza di quello con cui gli appassionati si sono abituati.

La notizia arriva con un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, dove vengono anche spiegate le motivazioni e il significato del nuovo logo, molto più semplificato rispetto alla precedente variante:

«Il tema del nuovo logo a forma di fumetto, in giapponese “Fukidashi”, esprime il potenziale del brand di connettersi con le persone in tutto il mondo e di ispirarle con idee fantastiche. Il fumetto rappresenta anche la cultura manga del Giappone, che è diventata popolare in ogni luogo. Il logo rappresenta la nostra determinazione di comunicare con i fan in tutto il mondo, connetterci con essi e di creare intrattenimento unico con Bandai Namco».

Almeno dal punto di vista della comunicazione, il risultato non sembra però essere quello sperato: come riportato da Screen Rant, si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni di chi sperava che fosse solo un pesce d’aprile arrivato in ritardo, con commenti come «è orribile» e di chi sottolinea che «non è divertente» come il precedente.

Why are we worried?? Any minute now Bandai Namco will announce that this ugly logo change is one big elaborate April Fools joke. I’ll give them this, they’ve been planning this prank for months now in advance so they sure got us good. Any minute now…any minute now — TazoGumballChowder @ Kirby and Forgotten Land (@ChowderGumball) April 1, 2022

L’obiettivo di Bandai Namco era quello di creare un logo che potesse essere utilizzato non soltanto per i videogiochi di successo, ma anche per altri media nei quali il publisher vuole investire nel futuro.

Per il momento, gli appassionati non sembrano aver preso affatto bene la decisione, ma appare sorprendente anche il tempismo dell’operazione: considerando che grazie a Elden Ring il logo del publisher è sicuramente diventato iconico, appare curiosa la decisione di cambiare logo proprio in questo momento.

In ogni caso, i fan dovranno presto fare le abitudini con il nuovo look di Bandai Namco: magari sarà più facile abituarsi quando uscirà un nuovo soulslike, che potrebbe essere scritto da un grande autore di romanzi.