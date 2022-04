Bandai Namco pensa già a un nuovo souls con un grande autore

Elden Ring è stata indubbiamente una delle opere più attese dell’anno, uno di quei giochi che la community aspettava da anni e che, una volta uscito, non ha di certo disatteso le alte aspettative.

La stesura della mitologia dell’ultimo titolo FromSoftware ha visto la collaborazione di uno dei nomi più altisonanti del panorama fantasy degli ultimi anni, ovvero George R. R. Martin, famoso scrittore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

L’autore si è detto fin da subito non essere esattamente un tipo da videogiochi , ma non ha potuto di certo dire di no di fronte alla proposta allettante e affascinante di collaborare con Hidetaka Miyazaki alla realizzazione di Elden Ring.

Martin si è anche espresso positivamente nei confronti dell’intera industria videoludica, affermando che molte produzioni sono ormai anche più grandiose dei film, e che è impossibile non accorgersene al giorno d’oggi.

C’è però un’altra persona che aveva già espresso la volontà di collaborare alla creazione del recente soulslike, ed è un altro scrittore fantasy di pregio.

Brandon Sanderson – autore di numerosi romanzi che difficilmente non avrete sentito nominare se siete fan del genere – aveva già manifestato l’interesse di scrivere la storia al posto di Martin, e adesso la situazione si è evoluta ancora.

Sanderson sembra essere un grande fan dei giochi FromSoftware e, in una recente live stream, ha aperto un pacco mandatogli dallo studio, contenente molti oggetti a tema Elden Ring.

Successivamente lo scrittore ha affermato di avere già un’idea pronta per un gioco che vorrebbe sottoporre a Bandai Namco (via TheGamer).

«Loro sono interessati a fare qualcosa insieme […] lo sono anche io in realtà. Questo è il modo in cui mi muovo: in realtà ho un’idea per loro proprio nell’anticamera del mio cervello…quindi potrei dover inviare loro ciò a cui ho pensato e vedere che cosa ne pensano», queste le parole esatte dell’autore.

Chissà se vedremo mai un Souls anche con la firma di Brandon Sanderson, nell’attesa però vi ricordiamo che i giocatori di Elden Ring continuano a scoprire sempre più cose, e questa è davvero interessante.